به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، تازه‌ترین داده‌های رسمی نشان می‌دهد که تورم سالانه در آرژانتین در ماه ژانویه به ۲۵۴ درصد رسیده است؛ این عدد بالاترین رقم در سه دهه اخیر است.

سازمان آمار آرژانین چهارشنبه گذشته اعلام کرد که تورم ماهانه آرژانتین در ژانویه اندکی کاهش یافت، اما قیمت کالاها و خدمات اصلی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵۴ درصد افزایش یافت.

خاویر مایلی، رئیس‌جمهور جدید و راست‌گرای آرژانین با شعار «شوک درمانی» و اصلاح و ترمیم اقتصاد این کشور پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر آرژانتین شد، اما اصلاحات خاومیر میلی تاکنون موجب کاهش ارزش پول این کشور در برابر دلار آمریکا به میزان ۵۰ درصد و افزایش نرخ بهره کلیدی به میزان ۱۳۳ درصد شده است.

وی در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره این میزان تورم در آرژانتین گفت: اگر کسی این ارقام را به تنهایی و جدا از همه چیز ببیند، وحشتناک است. و در واقع، همینطور است، اما شما باید ببینید ما کجا بودیم و روند چه بود.

طبق سازمان آمار آرژانتین تورم ماهانه در ژانویه به ۲۰.۶ درصد رسید که کمتر از رقم ۲۵.۵ درصدی در ماه دسامبر بود. تورم سالانه در آذرماه ۲۱۱ درصد بوده است.

سومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین همچنان با بحران بی امان تورم مواجه است و خاویر میلی مدعی شده که با اعمال آنچه او «شوک‌درمانی» نامیده، اوضاع اقتصادی بهتر خواهد شد.

بنا بر آمارهای رسمی هزینه حمل و نقل در ژانویه ۲۶.۳ درصد افزایش یافت، در حالی که کالاها و خدمات ۴۴.۴ درصد افزایش یافت. اما ریس‌جمهور آرژانتین بار دیگر مدعی شد که «اگر سیاست‌های جدید را اجرا نمی‌کرد، فعالیت‌های اقتصادی بسیار بیشتر کاهش می‌یافت.»

رئیس جمهور جدید آرانتین ۲۰ آذرماه پس از سوگند یاد کردن در مراسم تحلیفش که دیروز برگزار شد، در سخنرانی کوتاه به مردم این کشور درباره وخیم شدن بحران اقتصادی هشدار داد! میلی هشدار داد که پس از یک قرن حکومت چپگرایان، بهبود و بازگرداندن اقتصاد به شدن آسیب‌دیده آرژانتین، کار آسانی نخواهد بود.

به گفته وی، تدابیر ریاضتی از جمله کاهش قابل توجه و بلافاصله هزینه‌های دولت ضروری است و این تدابیر در کوتاه‌مدت به تشدید شرایط اقتصادی منجر خواهد شد. امروز آغاز عصری جدید برای آرژانتین است. امروز، تاریخی طولانی و غم‌انگیز آمیخته با زوال و سقوط به پایان رسید و ما مسیر بازسازی کشورمان را پیش گرفتیم.

میلی یادآور شد که نرخ تورم سالانه آرژانتین ۱۴۳ درصد (در آذرماه) است و کسری تجاری این کشور نیز ۴۳ میلیارد دلار بوده و علاوه بر این، ۴۵ میلیارد دلار به صندوق بین‌المللی پول بدهکار است. به گفته وی «دولت هم مثل بسیاری از شهروندان آرژانتین ورشکسته است و موعد پرداخت یک قسط ۱۰.۶ میلیارد دلاری در آوریل سر می‌رسد. از هر چهار آرژانتینی یک نفر در فقر به سر می‌برد و اقتصاد این کشور به سمت ششمین رکود در یک دهه اخیر حرکت می‌کند.»