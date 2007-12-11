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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۹:۱۵

طرح چهار خطه شدن ساری تا جویبار سال آینده بهره برداری می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری مازندران با اشاره به اختصاص یک میلیارد تومان اعتبار برای تسریع در اجرای پروژه چهار خطه کردن ساری - جویبار گفت: این پروژه تا سال آینده به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین بیگدلی عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از طرح های راهسازی شهر ساری به اتفاق فرماندار این شهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پروژه فوق طی دو سال به اتمام می رسد.

وی خاطر نشان کرد: محور ساری - جویبار یکی از محورهای پرترافیک استان است و امید می رود که چهار خطه شدن محور تا شهرستان جویبار ادامه پیدا کند.

مدیرکل راه و ترابری مازندران در خصوص پروژه بزرگراه ساری - خزرآباد یادآور شد: با توجه به اینکه محور فوق مرکز استان و سواحل دریا را به هم متصل می کند، پروژه حائز اهمیت و مهمی به شمار می رود.

بیگدلی با اشاره به پیشرفت فیزیکی قابل توجه این پروژه عنوان کرد: طرح فوق به پنج میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که 70 درصد آن از محل اعتبارات ملی و بقیه از محل اعتبارات استانی تامین می شود و با تامین اعتبار مورد نیاز این پروژه سال آینده بهره برداری می شود.

وی درباره کمربندی شمالی ساری نیز بیان داشت: پیشرفت فیزیکی خوبی در این محور حد فاصل میدان خزر تا عبور سمسکنده داریم و میزان پیشرفت این طرح تاکنون 25 درصد است.

به گفته این مسئول، هشت و نیم میلیارد تومان برای تکمیل این پروژه در قطعات دو و سه از سه راه جویبار تا سمسکنده به طول 12 کیلومتر مورد نیاز است که این پروژه نیز پایان سال آینده بهره برداری می شود.

کد مطلب 602899

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