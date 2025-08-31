خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: زندگی روزمره شهروندان ساری در کمربندی شهر، این روزها بیش از هر زمان دیگری با مشکل ترافیک و توقف‌های طولانی روبه‌روست، مسیر سه‌راهی پل جویبار تا میدان خزر به‌خصوص در ساعات اوج، صف‌های چند کیلومتری خودروها را تجربه می‌کند و این مسیر برای بسیاری از رانندگان به تجربه‌ای خسته‌کننده و پراضطراب تبدیل شده است.

بازدید میدانی نشان می‌دهد که خودروها گاه مدت‌ها در صف‌های طولانی ایستاده‌اند و حتی دوربرگردان‌ها و چراغ‌های راهنما نیز نتوانست از شدت ترافیک بکاهد.

یکی از رانندگان تاکسی می‌گوید: هر روز صبح و عصر این مسیر تقریباً قفل می‌شود و رسیدن به مقصد از میدان امام تا میدان خزر ساری چند برابر زمان عادی طول می‌کشد.

وی که خود را اکبری معرفی کرده است، می‌گوید: محدوده اطراف پروژه واقع در سه راهی جویبار نیز با قفل ترافیک مواجه است و تردد در این مسیر در روزهای گرم تابستان سخت است و هزینه‌ها و استهلاک ماشین را افزایش می‌دهد.

کسبه منطقه نیز تأثیر کندی و طولانی شدن پروژه بر درآمد و تجارت خود را ملموس توصیف می‌کنند. علی احمدی، فروشنده و مغازه دار در مسیر سه راهی جویبار تا خزر می‌گوید: ترافیک سنگین مسیر سبب شده تا مشتریان مسیر جای پارکی برای توقف نداشته باشند و ما از مسئولان انتظار داریم روند تکمیل پروژه هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد تا هم ترافیک کاهش یابد و هم شرایط اقتصادی منطقه بهبود پیدا کند.

پیشینه پروژه پل سه راه جویبار

پل سه‌راه جویبار از حدود ده سال پیش عملیات اجرایی آن آغاز شده است. اعتبار اولیه پروژه هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال بود، اما توقف‌های مکرر و کمبود بودجه باعث شد پیشرفت بسیار کند باشد و حتی یکی از باندهای پل نزدیک به صفر پیشرفت داشته باشد.

طول کل پل ۷۰۰ متر است، شامل دو باند رفت و برگشت و مسیرهای عابر پیاده. این پل می‌تواند روزانه بیش از ۳۰ هزار خودرو را عبور دهد و به کاهش چشمگیر ترافیک در مسیر کمربندی کمک کند. با تخصیص اعتبارات جدید و پیگیری‌های مستمر، باند جنوبی پل اکنون حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و عملیات اجرایی باند شمالی نیز آغاز شده است.

برآوردها نشان می‌دهد با ادامه روند فعلی و تأمین بودجه کافی، پروژه می‌تواند تا پایان سال جاری تکمیل شود.

محمدعلی نوبخت فرماندار ساری اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پل را هشت هزار میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: پل سه راه جویبار قبل از دولت چهاردهم حدود ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت اما در حال حاضر ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با بیان اینکه گره‌های ترافیکی برای ما دارای اهمیت است که در شورای ترافیکی استان پیگیر مسائل ترافیکی هستیم، گفت: بزودی شاهد افتتاح پل سه راه جویبار خواهیم بود.

پل سه‌راه جویبار نه تنها یک پروژه عمرانی بلکه ضرورتی برای کاهش ترافیک شهر است از این رو پیگیری‌های لازم برای تأمین منابع مالی و تسریع در روند اجرای پروژه در حال انجام است و بخش‌های مهم پروژه آماده افتتاح است.

مهدی یونسی‌رستمی، استاندار مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: این پروژه اهمیت بالایی دارد و تکمیل آن تأثیر مستقیم بر کاهش ترافیک و بهبود عبور و مرور دارد.

وی افزود: افتتاح پل می‌تواند روند حرکت خودروها از سه‌راهی پل جویبار تا میدان خزر را روان کند و بخش قابل توجهی از مشکلات روزمره رانندگان را کاهش دهد.

وی در عین حال تصریح کرد: مردم حق دارند نگران توقف‌های گذشته باشند اما قول می‌دهیم پروژه تا پایان سال جاری تکمیل شود.

پل سه‌راه جویبار می‌تواند به شکل چشمگیری ترافیک مسیر سه‌راهی تا میدان خزر را کاهش دهد و ایمنی عبور و مرور را افزایش دهد. بر اساس محاسبات آن‌ها، با تکمیل پل، زمان سفر در مسیر کمربندی تا حدود ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت و تعداد تصادفات نیز به شکل قابل توجهی پایین می‌آید.

پروژه تا دو ماه آینده بهره برداری می‌شود

حسن تنها مدیر حوزه طرح‌های ساخت و توزیع زیربناهای حمل‌ونقل کشور در استان مازندران نیز گفت: پروژه‌هایی چون تقاطع سه‌راه جویبار که پیش از این تنها ۱۰ درصد پیشرفت داشت، اکنون به ۷۵ درصد رسیده است.

وی اظهار امیدواری کرد که این پروژه طی یک یا دو ماه آینده به بهره‌برداری برسد و گره ترافیکی مرکز شهر رفع شود.

تکمیل پل علاوه بر روان‌سازی ترافیک، باعث افزایش فعالیت اقتصادی در منطقه می‌شود. کاهش زمان سفر و دسترسی آسان‌تر به مغازه‌ها و بازارهای محلی می‌تواند درآمد کسبه را تا ۲۰ درصد افزایش دهد. همچنین روان شدن جریان ترافیک موجب کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا می‌شود.

بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار مهر، بسیاری از خانواده‌ها و مسافران روزانه با مشکلاتی برای تردد از این محور مواجه هستند. رانندگان حمل‌ونقل عمومی نیز از طولانی شدن مسیر و تأخیرهای مکرر گلایه دارند و تکمیل پل می‌تواند این مشکلات را کاهش دهد و کیفیت زندگی روزمره شهروندان را بهبود ببخشد.