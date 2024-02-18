رویداد صنایع دستی دانشجویی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مجتبی صفری معاون مدیرکل پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در نخستین نشست هم‌اندیشی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته صنایع‌دستی با وزارت میراث فرهنگی و وزارت علوم گفت: دانشجویانی که در این نشست حضور دارند جمع مهمی هستند که به صورت تخصصی در کانون ها و انجمن های علمی صنایع دستی فعالیت می کنند.

وی افزود: معاونت فرهنگی وزارت علوم با انعقاد تفاهم نامه با دستگاه ها و سازمان ها بستری را برای فعالیت بیشتر و بهتر دانشجویان در حوزه های تخصصی شان فراهم می کند. بعد از آن مستلزم کنشگری دانشجویان است که به نتیجه مطلوب برسد.

صفری گفت: اتفاقی که امسال در تئاتر افتاد این بود که فعالیت کانون ها و دانشجو ها در جدول اصلی جشنواره تئاتر فجر به نمایش در آمد و حائز رتبه شد می توان گفت که بخش عمده شور و حال جشنواره تئاتر فجر مربوط به بخش دانشجویی بود.

وی ادامه داد: دو رویداد کلی مرتبط با این حوزه در وزارت علوم داریم؛ یکی چرتکه است که بازارچه تولیدات دانشجویی بوده و دانشگاه شیراز میزبان آن است و دیگری رویداد صنایع دستی است که دانشگاه سیستان و بلوچستان کارهای برگزاری آن را در سال آینده انجام می دهد.

معاون مدیرکل پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تصریح کرد: بخش مهمی که در این جلسه داریم این است که یک نسبت یابی دقیقی بین دانشجویان و معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی انجام گیرد.

صفری گفت: خیلی از دانشجویان دوره هایی را در دانشگاه برگزار می کنند ولی به جهت اینکه نسبت آن را با میراث فرهنگی نمی دانند ، برنامه هایشان بازخورد چندانی پیدا نمی کند. دانشجویان در قالب کانون ها و انجمن های علمی می بایست همکاری خودشان را فراهم کنند و وزارت علوم این مسیرها را هموار کرده است.