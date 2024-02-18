تداوم روند کاهش نسبی دما در استان بوشهر/ دریا متلاطم است

طلیعه محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد تا پایان هفته به سبب وزش باد شمال غربی، دریا بخصوص در نواحی مرکزی و جنوبی، مواج و متلاطم خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: روند کاهش نسبی دمای شبانه در سطح استان بوشهر ادامه دارد.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، وزش باد گاهی گردوخاک و در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد شمال غربی با سرعت ۱۴ تا ۳۸ گاهی ۴۶ و روی دریا ۱۶ تا ۴۶ گاهی تا ۵۶ کیلومتر در ساعت، در سواحل و فراساحل جنوبی طی امروز گاهی بیش از ۶۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتی متر و در مناطق مرکزی و جنوبی ۱۲۰ تا ۲۱۰ گاهی ۲۷۰ سانتی‌متر پیش بینی می‌شود.