۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

خلیج فارس مواج و متلاطم است

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با وزش بادهای شمال غربی، خلیج فارس به‌ویژه در مناطق جنوبی و مرکزی دربرخی ساعات مواج و متلاطم خواهد بود. 

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه های هواشناسی، از امروز (چهارشنبه) تا روز جمعه با وزش بادهای شمال غربی، خلیج فارس بویژه در مناطق جنوبی و مرکزی دربرخی ساعات مواج و متلاطم خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

وی گفت: وزش باد غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی ۳۸ کیلومتر درساعت؛ در سواحل و بر روی دریا درمناطق مرکزی و جنوبی طی ساعاتی ۱۴ تا ۳۸ گاهی ۴۶ کیلومتردرساعت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا در قسمت های شمالی ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰سانتیمتر، در مناطق مرکزی و جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتیمتر پیش بینی می شود.

