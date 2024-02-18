به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، سازمان دیدهبان حقوق بشر اروپا -مدیترانه با صدور بیانیهای اعلام کرد که رژیم صهیونیستی به صورت گسترده از پهپادهای کوادکوپتر برای کشتار و اعدام فلسطینیها از راه دور در غزه استفاده میکند.
این گزارش تاکید میکند که ارتش رژیم صهیونیستی به صورت گسترده از این کوادکوپترها برای کشتار و آسیب زدن به فلسطینیها استفاده میکند. پیش از این نقش این پرندهها منحصر به جمع آوری اطلاعات جاسوسی از نقاط مختلف غزه بود.
این بیانیه تاکید میکند که اعدام و کشتار فلسطینیها به این روش که توسط تل آویو انجام میشود در خانهها و بیمارستانها و خیابانها و مناطق مسکونی و ضد شهروندان بی پناه انجام میشود که هیچ تهدید یا خطری برای رژیم صهیونیستی به شمار نمیروند.
این سازمان حقوق بشری تاکید میکند که این پهپادها مجهز به سیستم ویژهای از نقشه برداری و کشف اهداف احتمالی هستند و میتوانند محمولههای کشنده یا غیر کشنده حمل کنند. این پرندهها همچنین میتوانند مأموریتهای نیروهای ویژه یا نظامیان را انجام دهند.
این سازمان تاکید میکند که اسناد زیادی از کشته شدن فلسطینیها با استفاده از این پهپادها به صورت هدفمند یا کورکورانه در میان تجمعات مردم فلسطینی را ثبت کرده است. زیر این پهپادها یک مسلسل نصب میشود که به صورت کنترل از راه دور قادر به شلیک است.
بنا بر این گزارش رژیم صهیونیستی از این پرندهها برای ترساندن فلسطینیان و جنگ روانی ضد آنها استفاده میکند و این پرندهها همیشه در آسمان غزه حضور دارند و برخی از آنها صدایی مانند صدای موتور خودروهای نظامی از خود منتشر میکنند.
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