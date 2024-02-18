توقف فعالیت دومین بیمارستان بزرگ غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه امروز اعلام کرد که دومین بیمارستان بزرگ در نوار غزه از خدمت رسانی خارج شده است.

القدره گفت که تنها چهار نفر از افراد کادر پزشکی به بیماران بیمارستان ناصر خدمات ارائه می‌کنند.

وی افزود: از کار افتادن بیمارستان ناصر، به معنای کشتار صدها هزار نفر از غیرنظامیان و آوارگان منطقه خان یونس و رفح است چرا که این بیمارستان یکی از مهم‌ترین بیمارستان‌ها برای ارائه خدمات پزشکی در جنوب نوار غزه به شمار می‌آید.

پیش از این تدروس ادهانوم مدیر کل سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که مجتمع بیمارستانی ناصر در شهر خان یونس بعد از یک هفته محاصره و حملات مستمر اسرائیلی‌ها از خدمت رسانی خارج شده است.

وی اعلام کرد که به تیم این سازمان اجازه ورود به مجتمع بیمارستانی برای ارزیابی اوضاع بیماران و نیازمندی‌های پزشکی این بیمارستان داده نمی‌شود.

ادهانوم تصریح کرد که در حال حاضر حدود ۲۰۰ بیمار در این مجتمع حضور دارند که ۲۰ نفر از آن‌ها نیازمند انتقال به بیمارستان‌های دیگر هستند.