شمار شهدای غزه به مرز ۲۹ هزار نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، وزارت بهداشت غزه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که رژیم صهیونیستی طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۳ جنایت ضد خانواده‌ها و شهروندان بی‌پناه غزه انجام داده که در نتیجه این اقدامات ۱۲۷ فلسطینی به شهادت رسیده و بالغ بر ۲۰۵ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این گزارش اعلام کرد که به این ترتیب تعداد شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه از ۷ اکتبر تا کنون به عدد ۲۸۹۸۵ نفر رسیده و بالغ بر ۶۸۸۸۳ فلسطینی دیگر نیز در این حمله‌ها زخمی شده اند.

به نوشته این بیانیه پیکر تعدادی از قربانیان فلسطینی زیر آوارها باقی مانده یا در خیابان‌ها رها شده و رژیم صهیونیستی مانع از دسترسی تیم‌های امدادی و دفاع مدنی به آن‌ها می‌شود.

همچنین اشرف القدرة سخنگوی وزارت بهداشت غزه در گفتگو با الجزیره اعلام کرد که اشغالگران اسرائیلی ۷۰ نفر از کادر پزشکی بیمارستان ناصر واقع در خان یونس در جنوب نوار غزه را بازداشت کرده‌اند.

این وزارتخانه رژیم صهیونیستی را مسئول هر گونه اتفاق برای مجروحان و کادر پزشکی در این بیمارستان دانست.

در همین رابطه «رامی آیگرا» از مسؤولان سابق سرویس جاسوسی موساد رژیم صهیونیستی در برنامه‌ای در شبکه کان این رژیم گفت: همه فلسطینی‌های بالای ۴ سال در نوار غزه حامی حماس بوده و مستحق مجازات جمعی هستند.

این مسؤول پیشین موساد با ادعای اینکه همه افراد بالای ۴ سال در غزه از طرفداران و حامیان حماس هستند تاکید کرد: همه آنها مستحق این هستند که در معرض سیاست مجازات جمعی اسرائیل قرار بگیرند و از دریافت غذا و دارو و کمک‌های بشردوستانه محروم باشند.