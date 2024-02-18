به گزارش خبرنگار مهر، احسان گلستانی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیرو اعلام اضطرار شناور خدماتی لیبریایی (حامل مواد شیمیایی) به مرکز جست و جو و نجات دریایی عسلویه مبنی بر مصدومیت یک نفر از خدمه، پس از هماهنگی لازم شرکت نفت و گاز پارس شناور شتاب ۵ به موقعیت اعزام شد.

رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بیان کرد: شناور شتاب پس از رسیدن به موقعیت و تحویل گرفتن فرد بیمار به سمت پایگاهش بازگشت.

گلستانی ادامه داد: شناور اعزامی پس از رسیدن به اسکله فرد بیمار را به آمبولانس مستقر در اسکله تحویل داد.

وی یادآور شد: دریانوردان در صورت مواجهه با شرایط اضطرار باید از طریق سامانه تلفنی ۱۵۵۰ با مراکز جست و جو و نجات دریایی تماس حاصل کنند.

گلستانی اظهار کرد: دریانوردان همچنین باید با تدابیر لازم از دریاروی در شرایط نامساعد اجتناب کنند.