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۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۰۱

امدادرسانی به خدمه شناور لیبریایی در آب‌های عسلویه انجام شد

امدادرسانی به خدمه شناور لیبریایی در آب‌های عسلویه انجام شد

بوشهر- رییس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: امدادرسانی به خدمه شناور خدماتی لیبریایی (حامل مواد شیمیایی) در آب‌های عسلویه با موفقیت انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان گلستانی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیرو اعلام اضطرار شناور خدماتی لیبریایی (حامل مواد شیمیایی) به مرکز جست و جو و نجات دریایی عسلویه مبنی بر مصدومیت یک نفر از خدمه، پس از هماهنگی لازم شرکت نفت و گاز پارس شناور شتاب ۵ به موقعیت اعزام شد.

رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بیان کرد: شناور شتاب پس از رسیدن به موقعیت و تحویل گرفتن فرد بیمار به سمت پایگاهش بازگشت.

گلستانی ادامه داد: شناور اعزامی پس از رسیدن به اسکله فرد بیمار را به آمبولانس مستقر در اسکله تحویل داد.

وی یادآور شد: دریانوردان در صورت مواجهه با شرایط اضطرار باید از طریق سامانه تلفنی ۱۵۵۰ با مراکز جست و جو و نجات دریایی تماس حاصل کنند.

گلستانی اظهار کرد: دریانوردان همچنین باید با تدابیر لازم از دریاروی در شرایط نامساعد اجتناب کنند.

کد مطلب 6030957

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