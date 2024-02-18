مدودف به غرب درباره فشار آوردن به روسیه برای استفاده از زرادخانه هستهای خود هشدار داد
دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه هشدار داد که هرگونه تلاش برای بازگرداندن روسیه به مرزهای سال ۱۹۹۱، این کشور را مجبور خواهد کرد از زرادخانه هستهای استراتژیک خود استفاده کند و به کیف، برلین، لندن و واشنگتن حمله کند.
مدودف در صفحه تلگرام خود نوشت: "فروپاشی روسیه عواقبی بسیار بدتر از نتایج یک جنگ عادی و هر جنگ طولانی مدت خواهد داشت. تلاش برای بازگرداندن روسیه به مرزهای ۱۹۹۱ تنها به یک چیز منجر میشود: که یک جنگ جهانی با کشورهای غربی است که از زرادخانه راهبردی استفاده میکنند.» «سلاحهای هستهای روسیه برای حمله به کیف، برلین، لندن، واشنگتن و همه مکانهای تاریخی زیبای دیگر که مدتها در فهرست اهداف سهگانه هستهای ما قرار داشتهاند».
مدودف از کشورهای غربی خواست تا قبل از اینکه دیر شود همه چیز را به روسیه برگردانند، در غیر این صورت آنها را با بیشترین تلفات ممکن به دشمن برمی گردانند، همانطور که در آودیوکا اتفاق افتاد.
وزارت دفاع روسیه از آزادسازی شهر استراتژیک آودیوکا در جمهوری دونتسک خبر داد و تاکید کرد که این امر باعث دور شدن نیروهای کی یف از شهر دونتسک و جلوگیری از بمباران آن از طرف اوکراینی میشود.
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