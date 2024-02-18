به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، مالک شبکه اجتماعی «ایکس» معتقد است که غرب تلاش می‌کند تا روایتی غیر واقعی از جنگ اوکراین ارائه کند.

«ایلان ماسک» می گوید که درگیری اوکراین با شکست سنگینی برای کی‌یف به پایان می‌رسد. مدیرعامل شرکت تسلا و اسپیس ایکس ادامه داد با این حال سعی غرب بر این خواهد بود تا روایت واقعی جنگ را به گونه‌ای تغییر داده تا حقیقت را پنهان کند.

مالک شبکه ایکس روز یکشنبه، پیامی در این شبکه اجتماعی با عنوان «جنگ دروغ‌ها» منتشر کرد. ماسک در این پیام استدلال کرد که درگیری اوکراین بر اساس دروغ و فریب درباره «چگونه آغاز شد، چگونه پیش می‌رود و چگونه پایان خواهد یافت» است.