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۳۰ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۱۲

فرماندار تالش:

عمل به قانون سرلوحه ستادهای انتخاباتی در تالش باشد

عمل به قانون سرلوحه ستادهای انتخاباتی در تالش باشد

تالش- فرماندار تالش گفت: عمل به قانون سرلوحه ستادهای انتخاباتی شهرستان تالش در جلب مشارکت حداکثری مردم در یازدهم اسفندماه است.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج مؤذن شامگاه یکشنبه در نشستی با رؤسای ستادهای انتخاباتی با کاندیداها اظهار کرد: برگزاری انتخابات سالم با آرامش و امنیت مهمترین وظیفه ما است لذا همگی ما باید از قوانین تبعیت کنیم تا هیچ شائبه‌ای به وجود نیاید.

مؤذن با قرائت قانون تبلیغات انتخابات شوراهای شهر و روستا افزود: رؤسای ستادها از انجام هرگونه تبلیغاتی که سبب مسمومیت فضای انتخاباتی، تشویش اذهان عمومی و چالش در جامعه شود پرهیز و با رعایت اخلاق اسلامی حرمت خود و سایر کاندیداها را رعایت کنند.

وی با تاکید بر تعامل و سعه صدر از رؤسای ستادها تصریح کرد: مسؤولان ستادها به دور از هرگونه تخریب، ضمن اشرافیت و آگاهی از شهرستان و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شهر، صداقت را سرلوحه کار خود قرار دهند و از خط قرمزها عبور نکنند.

وی با اشاره به فضای مجازی به عنوان یک روش نوین در تبلیغات انتخابات خواستار استفاده درست و قانونی از آن شد و ادامه داد: تاکید مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت بر این است که انتخاباتی پرشور، سالم و در امنیت کامل برگزار شود و همه ما در تحقق این امر و مشارکت حداکثری در انتخابات مسؤولیت داریم.

کد مطلب 6031265

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