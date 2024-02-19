عمل به قانون سرلوحه ستادهای انتخاباتی در تالش باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج مؤذن شامگاه یکشنبه در نشستی با رؤسای ستادهای انتخاباتی با کاندیداها اظهار کرد: برگزاری انتخابات سالم با آرامش و امنیت مهمترین وظیفه ما است لذا همگی ما باید از قوانین تبعیت کنیم تا هیچ شائبه‌ای به وجود نیاید.

مؤذن با قرائت قانون تبلیغات انتخابات شوراهای شهر و روستا افزود: رؤسای ستادها از انجام هرگونه تبلیغاتی که سبب مسمومیت فضای انتخاباتی، تشویش اذهان عمومی و چالش در جامعه شود پرهیز و با رعایت اخلاق اسلامی حرمت خود و سایر کاندیداها را رعایت کنند.

وی با تاکید بر تعامل و سعه صدر از رؤسای ستادها تصریح کرد: مسؤولان ستادها به دور از هرگونه تخریب، ضمن اشرافیت و آگاهی از شهرستان و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شهر، صداقت را سرلوحه کار خود قرار دهند و از خط قرمزها عبور نکنند.

وی با اشاره به فضای مجازی به عنوان یک روش نوین در تبلیغات انتخابات خواستار استفاده درست و قانونی از آن شد و ادامه داد: تاکید مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت بر این است که انتخاباتی پرشور، سالم و در امنیت کامل برگزار شود و همه ما در تحقق این امر و مشارکت حداکثری در انتخابات مسؤولیت داریم.