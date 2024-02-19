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۳۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۲۳

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد؛

کشته شدن ۱۰۰۰ نظامی اوکراینی طی شبانه‌روز گذشته

کشته شدن ۱۰۰۰ نظامی اوکراینی طی شبانه‌روز گذشته

وزارت دفاع روسیه از تلفات سنگین نظامیان اوکراین در درگیری‌های شبانه‌روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه در گزارش روزانه خود اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته ۱۰ حمله ارتش اوکراین در محورهای کراسنولیمانسک و کوپیانسک دفع شد. در درگیری‌های این منطقه ارتش کی یف حدود ۳۰۰ نیروی نظامی خود را از دست داد. شماری از تسلیحات نظامی اوکراین از جمله توپخانه خودکششی «کراب» ساخت لهستان هم هدف نیروهای روسی قرار گرفت.

بنا به گزارش وزارت دفاع روسیه، یگان های ارتش این کشور با پیشروی، مواضع خود را در محور دونتسک بهبود بخشیدند. در درگیری در این محور ۲۷۵ نظامی اوکراینی کشته شدند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: در محور آودیوسکی ۹ حمله ارتش اوکراین دفع شد. در نتیجه درگیری در این محور ۵۶۵ نظامی دیگر اوکراین کشته شدند.

کد مطلب 6031983

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