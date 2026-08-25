به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه خوابگاه شبانهروزی شهید شوشتری شهرستان مهرستان با زیربنای یکهزار و ۳۹۶ مترمربع و اعتبار ۲۸۰ میلیارد ریال بمناسبت هفته دولت افتتاح شد.
میثم لک زایی، مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان در مراسم افتتاح خوابگاه شبانه روزی شهید شوشتری مهرستان بیان کرد: این پروژه با هدف توسعه فضاهای آموزشی و اقامتی دانشآموزان و فراهمکردن شرایط مناسب برای ادامه تحصیل دانشآموزان مناطق کمبرخوردار و روستایی احداث و به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: خوابگاه شبانهروزی شهید شوشتری مهرستان با زیربنای یکهزار و ۳۹۶ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۲۸۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی احداث شده است و امروز همزمان با برنامههای هفته دولت در اختیار دانشآموزان شهرستان قرار گرفت.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان افزود: توسعه فضاهای آموزشی و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز دانشآموزان در مناطق مختلف استان بهویژه مناطق کمتر برخوردار یکی از اولویتهای اصلی مجموعه نوسازی مدارس است و تلاش میکنیم با اجرای پروژههای هدفمند زمینه دسترسی عادلانهتر دانشآموزان به امکانات آموزشی و پرورشی را فراهم کنیم.
لکزایی با اشاره به اهمیت احداث فضاهای شبانهروزی در استان تصریح کرد: وجود خوابگاههای استاندارد شبانهروزی، نقش مهمی در کاهش موانع دسترسی دانشآموزان مناطق دوردست به مدارس ایفا میکند و میتواند زمینه ادامه تحصیل دانشآموزانی را که به دلیل فاصله جغرافیایی با مراکز آموزشی با محدودیت مواجه هستند، فراهم سازد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، صرفاً به ساخت مدرسه محدود نمیشود، بلکه تکمیل مجموعهای از زیرساختهای آموزشی، رفاهی و تربیتی را شامل میشود و احداث خوابگاههای شبانهروزی نیز در همین چارچوب دنبال میشود.
نظر شما