حمله جدید آمریکا وانگلیس به یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، حمله‌های ائتلاف آمریکایی- انگلیسی به خاک یمن همچنان ادامه دارد و این ائتلاف بخش‌های مختلف این کشور را مورد هجوم قرار می‌دهد.

منابع یمنی اعلام کردند که ائتلاف متجاوز آمریکایی- انگلیسی بار دیگر خاک یمن را هدف قرار داده است.

خبرنگار المسیره گزارش داد که جنگنده‌های آمریکایی و انگلیسی منطقه «الجبانه» واقع در شمال «الحدیده» یمن را مورد هجوم قرار داده‌اند.

هنوز جزئیات بیشتری در خصوص زیان‌های مالی و شهیدان و زخمی‌های احتمالی این حمله منتشر نشده است.

شب گذشته نیز فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده در غرب آسیا سنتکام با صدور بیانیه‌ای مدعی شد که ۵ هدف شامل ۳ موشک کروز، یک زیردریایی هدایت‌پذیر و یک شهپاد ارتش یمن را هدف قرار داده است. علاوه بر این سنتکام ادعا کرد که برخی منطقه‌ها از خاک یمن را که تحت کنترل جنبش انصارالله یمن است هدف قرار داده است.