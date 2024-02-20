به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین گزارش داد که شهرک نشینان صهیونیست با همراهی و البته حمایت نظامیان صهیونیست به بخش‌هایی از کرانه باختری حمله کرده و خانه‌ها و خودروهای فلسطینی‌ها را به آتش کشیدند.

این حمله عناصر صهیونیست در روستای برقه واقع در شمال غرب نابلس صورت گرفته است.

شهرک نشینان متجاوز با حمایت نظامیان صهیونیست به منزل محمود حامد یک شهروند فلسطینی در ورودی روستای برقه حمله کرده وبه سمت خانه وی کوکتل مولوتوف پرتاب کردند که باعث به وجود آمدن آتش سوزی در این خانه و خودروی وی شد.

آن‌ها به منزل ۳ شهروند فلسطینی دیگر در این منطقه حمله کردند.

همزمان با این وحشی گری شهرک نشینان صهیونیست، ارتش رژیم صهیونیستی برای حمایت از آن‌ها تمام ورودی‌های اصلی و فرعی روستا و راه‌های ارتباطی آن را با روستاهای دیگر بست.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین مانع ورود خودروهای امدادرسان به روستای برقه برای انتقال زخمی‌ها شد. علاوه بر این، شهرک نشینان صهیونیست به منطقه سنجل واقع در شمال رام الله نیز حمله کرده و پنجره‌های برخی خانه‌ها را در این منطقه شکستند.