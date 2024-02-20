ضربه های مهلک قسام به نظامیان صهیونیست و تجهیزات اشغالگران

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: حمله‌های توپخانه ای و هوایی ارتش رژیم صهیونیستی علیه بخش‌های مختلف نوار غزه طی بامداد و صبح امروز همچنان ادامه داشته و چندین شهید و زخمی برجای گذاشته است.

سرایا القدس با تی بی جی اشغالگران را هدف قرار داد

گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین از عملیات جدید مبارزانش علیه نظامیان رژیم صهیونیستی خبر داد.

در بیانیه سرایا القدس آمده است: مبارزان ما، نیروهای ارتش اشغالگر که در یک منزل در غرب خان یونس حضور داشتند و تعداد آنها بالغ بر ۶ نفر بود را با موشک تی بی جی هدف قرار دادند و شماری از آنها را کشته و برخی دیگر را زخمی کردند.

گردانهای شهدا الاقصی نیز اعلام کرد که تک تیراندازانش دو نظامی اشغالگر را که بر بالای یکی از منازل در منطقه الامل در غرب خان یونس مستقر بودند را هدف قرار داده و شکار کردند.

ضربه های مهلک جدید مبارزان قسام به نظامیان صهیونیست و تجهیزات نظامی اشغالگران

گردان‌های قسام شاخه نظامی حماس اعلام کرد که مبارزان این گردان‌ها در محور جنوب محله الزیتون در شهر غزه وارد درگیری‌های شدیدی با نظامیان رژیم صهیونیستی شدند و چندین بالگرد اشغالگران در این منطقه دیده شده که در حال انتقال کشته‌ها و مجروحان بودند.

همچنین قسام اعلام کرد دو تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی را در جنوب محله الزیتون در شهر غزه با راکت ضدزره یاسین ۱۰۵ هدف قرار داده است.

گردان‌های شهدای الاقصی نیز اعلام کرد که با تیربار و گلوله‌های آر پی جی نیروها و ادوات جنگی اشغالگران را در شرق شهر غزه هدف قرار داده و با آن‌ها وارد درگیری‌های شدیدی شده است.

آمار جدید شهدا

وزارت بهداشت غزه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که رژیم صهیونیستی طی ۲۴ ساعت گذشته ۹ جنایت جداگانه در نوار غزه انجام داده که در نتیجه این اقدام‌ها ۱۰۳ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۴۲ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

بر اساس این گزارش با اضافه شدن آمار شهدای امروز به مجموعه شهدای جنگ غزه از روز ۷ اکتبر تاکنون، تعداد شهدا به عدد ۲۹۱۹۵ نفر و تعداد زخمی‌ها نیز به ۶۹۱۷۰ نفر رسیده است.

این بیانیه تصریح کرد که رژیم صهیونیستی اجازه دسترسی نیروهای امدادی و دفاع مدنی به پیکر شهدا را نمی‌دهد و تعدادی از این شهدا همچنان در زیر آوارها یا در مسیرهای مواصلاتی رها شده اند.

از سوی دیگر خبرنگار الجزیره اعلام کرد جنگنده‌های رژیم صهیونیستی یک بلوک مسکونی کامل را در اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه بمباران کردند. در این حمله جنایتکارانه تا این لحظه بیش از ۱۰ نفر شهید و مجروح شدند.

حماس واکنش سازمان ملل در محکومیت تجاوز به زنان فلسطینی را ستود

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که بیانیه صادر شده از سوی مجموعه‌ای از گزارشگران و کارشناسان سازمان ملل متحد که تجاوزهای آشکار صورت گرفته علیه حقوق بشر در قبال زنان و دختران فلسطینی در نوار غزه و کرانه باختری را مستند کرده است، دلیل و تأکیدی دیگر بر جنایت نسل‌کشی و پاکسازی نژادی رژیم صهیونیستی به سرکردگی بنیامین نتانیاهو علیه ملت فلسطین است.

حماس خاطرنشان کرد که موارد ذکر شده در خصوص تجاوزهای متعدد علیه زنان فلسطینی از سوی ارتش اشغالگر صهیونیستی نظیر اعدام و بازداشت کورکورانه و ضرب و شتم شدید و جلوگیری از دادن غذا و دارو به آنان در زمان بازداشت و همچنین تهدید به تجاوز به عنف و توهین در جریان تحقیق و بازجویی‌ها می‌طلبد که تحقیقات بین المللی از این رژیم طغیانگر صورت گرفته و سرکردگان آن نسبت به جنایات وحشیانه‌ای که انجام می‌دهند، مورد مواخذه و محاکمه قرار بگیرند.

این بیانیه ضمن قدردانی از صدور این بیانیه مهم خواستار توجه به آن به عنوان یک سند دیگر در چهارچوب دعوی مطرح شده در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه برای بررسی جنایت‌های نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین شد.

ریم آلسالم گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران، علل و پیامدهای آن و فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی، اخیراً با مشارکت اعضای گروه کاری سازمان ملل در مورد تبعیض علیه زنان و دختران، بیانیه‌ای را در خصوص نقض حقوق زنان و دختران فلسطینی از سوی رژیم صهیونیستی منتشر کردند.

این بیانیه اعلام کرد که اسرای زن فلسطینی در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های رژیم صهیونیستی در معرض انواع تعرض و خشونت جنسی قرار گرفتند.

آن‌ها با اشاره به بازرسی اسرای زن فلسطینی به دست نظامیان مرد صهیونیست، از پخش تصاویر توهین و تحقیرآمیز اسرای زن فلسطینی در فضای مجازی به دست سربازان صهیونیست به شدت انتقاد کردند.

در این بیانیه همچنین به دست‌کم یک گزارش از نگهداری یک اسیر زن فلسطینی در قفسی در باد و باران اشاره شده است.

بیانیه کارشناسان و گزارشگران سازمان ملل همچنین آورده است که صدها زن و دختر فلسطینی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر) به‌طور خودسرانه بازداشت شده و مورد رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز از جمله تعرض جنسی، ضرب‌وشتم، محرومیت از غذا و دارو و … قرار گرفتند.

این بیانیه همچنین قتل خودسرانه زنان و کودکان غزه در جریان جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه را محکوم و اعلام کرد که قتل زنان و کودکان فلسطینی هنگام فرار از حملات رژیم صهیونیستی یا پناه گرفتن برای در امان ماندن از این حملات شوکه‌کننده است.

در بخشی دیگر از این بیانیه نیز آمده است که گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از جداسازی اجباری کودکان و نوزادان از خانواده‌هایشان توسط ارتش رژیم صهیونیستی وجود دارد؛ از سرنوشت کودکان و نوزادان جداشده اطلاعی در دست نیست.

کارشناسان و گزارشگران سازمان ملل خواستار تحقیقات مستقل در مورد این اتهام‌ها شده و تاکید کردند که براساس قوانین کیفری بین‌المللی، این‌ها جرایم جدی هستند که براساس اساسنامه رم می‌توان آن‌ها را تحت تعقیب قرار داد.

هاآرتص: اعمال محدودیت در قبال مسجدالاقصی تاوان امنیتی سنگینی دارد

روزنامه عبری زبان هاآرتص در گزارش امروز سه شنبه خود نوشت: تصمیم تل آویو مبنی بر محدود کردن ورود نمازگزاران فلسطینی به مسجدالاقصی طی ماه مبارک رمضان خطرناک‌ترین تصمیمی است که کابینه شکست خورده از زمان آغاز جنگ علیه نوار غزه تاکنون اتخاذ کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک مرد شکست خورده به شمار می‌رود که اسرائیل را به لبه پرتگاه کشانده است.

در این گزارش تاکید شده است: کابینه نتانیاهو بدترین کابینه در اسرائیل به شمار می‌رود و ایتمار بن گویر وزیر تندروی نتانیاهو این کابینه را می‌چرخاند. نتانیاهو بار دیگر تسلیم بن گویر شده و تصمیمی گرفته که تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد تاوان امنیتی سنگینی دارد.

هاآرتص ادامه داد: این در حالی است که سرویس‌های امنیتی در اسراییل نسبت به شعله ور شدن جبهه‌های جدید در قدس اشغالی و کرانه باختری در صورت اجرایی شدن این تصمیم هشدار داده‌اند.

به تازگی شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرده که نتانیاهو با طرح بن گویر برای اعمال محدودیت جهت ورود فلسطینیان به مسجدالاقصی در ایام ماه مبارک رمضان موافقت کرده است.

براساس این طرح ورود فلسطینیان ساکن اراضی موسوم به ۱۹۴۸ به مسجدالاقصی در ماه مبارک رمضان محدود خواهد شد.

تیراندازی گسترده به سمت فلسطینی‌ها در صف انتظار دریافت کمک

ارتش رژیم صهیونیستی در جنایتی جدید به صورت وحشیانه به سمت آوارگان فلسطینی که در غرب شهر غزه منتظر دریافت کمک‌های بشردوستانه بودند تیراندازی کرد.

این در حالی است که غرب شهر غزه شاهد گسترش شدید قحطی و گرسنگی در میان آوارگان فلسطینی است.

حمله اشغالگران صهیونیست به فلسطینی‌های مظلوم در جریان انتظار کشیدن آن‌ها برای رسیدن کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه در بخش‌های مختلف نوار غزه تکرار شده و ده‌ها شهید و زخمی برجای گذاشته است.

پیش از این نیز جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی چندین نوبت کامیون‌های حامل این کمک‌ها را در بخش‌های مختلف نوار غزه بمباران کرده بودند.

وزارت بهداشت نوار غزه روز گذشته اعلام کرد که رژیم صهیونیستی تنها طی ۲۴ ساعت ۹ جنایت جدید در بخش‌های مختلف این باریکه انجام داد که منجر به شهادت ۱۰۷ نفر و زخمی شدن ۱۴۵ نفر دیگر شد.

در این بیانیه آمده است: با احتساب شهدای جدید، شمار شهدای تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر (۱۵ مهر) تا روز دوشنبه به ۲۹ هزار و ۹۲ نفر افزایش یافت.

تلاش تل‌آویو برای پایان دادن به عملیات در خان‌یونس

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به نقل از مسوولان نظامی صهیونیست مدعی شد که بر اساس برآوردهای صورت گرفته، عملیات زمینی ارتش این رژیم در خان یونس واقع در جنوب نوار غزه رو به اتمام است.

این منابع اضافه کردند: عملیات در درمانگاه پزشکی ناصر در خان یونس رو به اتمام است.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی از ۲ هفته قبل این درمانگاه را تحت محاصره خود قرار داده است؛ درمانگاهی که دربرگیرنده زخمی‌ها، بیماران و کادر درمان بوده و هیچ اثری از نیروهای مقاومت در آن نیست.

اشغالگران صهیونیست علاوه بر محاصره این درمانگاه مانع ورود و خروج افراد و انتقال مواد غذایی و تجهیزات پزشکی به آن شده‌اند.

رادیو رژیم صهیونیستی اضافه کرد که ارتش این رژیم در حال نهایی کردن مواضع خود در خصوص حمله زمینی به شهر رفح است.

شهر رفح در حال حاضر دربرگیرنده یک و نیم میلیون فلسطینی بوده و شمار زیادی از آوارگان از شهرهای مختلف نوار غزه به این شهر مهاجرت کرده‌اند.

عضو ارشد کابینه جنگ اسراییل: هیچ دستاوردی در غزه نداشتیم

در حالی که محافل و رسانه‌ها و کارشناسان صهیونیست بارها به شکست اسراییل در تحقق اهداف خود در جنگ غزه اعتراف و تاکید کرده‌اند که هیچ چشم‌اندازی برای رسیدن به آنها وجود ندارد، این بار یک مقام ارشد صهیونیستی درباره عدم رسیدن اسراییل به دستاوردی خاص در این جنگ هشدار داد.

شب گذشته شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نامه هشدارآمیز «گادی آیزنکوت» عضو ارشد کابینه جنگ رژیم صهیونیستی را منتشر کرد که در آن آمده است: اسراییل در جنگ خود علیه نوار غزه هیچ دستاورد خاصی نداشته و این جنگ بدون هیچ اقدام قابل توجهی ادامه یافته است.

آیزنکوت در این نامه که هفته گذشته آن را خطاب به دیگر اعضای کابینه جنگ رژیم اشغالگر نوشته تاکید کرد: بعد از گذشت بیش از ۴ ماه از جنگ لازم است که به ارزیابی دستاوردها و رویکردهای ادامه جنگ بپردازیم. از نظر من ما از اتخاذ تصمیم‌های مهم ابا داریم و به همین دلیل تحقق اهداف جنگی علناً دشوار است.

وی افزود: به عنوان مثال هدف ما در کاهش توانمندی‌های جنبش حماس در سطح نظامی و حاکمیتی، و نیز بازگرداندن بازداشت شدگان (اسرای اسراییلی) از غزه همگی تنها به شکل جزئی محقق شده‌اند. درباره شهرک‌های اطراف غزه هم با وجود اینکه اکنون خطری این مناطق را تهدید نمی‌کند اما ما در زمینه بهبود اوضاع امنیتی این شهرک‌ها همچنان شکست خورده‌ایم.

آیزنکوت تصریح کرد: در سطح عملی هم هیچ تصمیم سرنوشت‌سازی در ۳ ماه گذشته اتخاذ نشده و جنگ همچنان در چارچوب رسیدن به دستاوردهای تاکتیکی ادامه دارد؛ بدون اینکه اقدامات بزرگ یا راهبردی انجام شده باشد.

وی همچنین با هشدار درباره احتمال تشدید اوضاع در کرانه باختری در آستانه ماه رمضان خواستار اتخاذ تصمیماتی برای بازگرداندن شهرک‌نشینان به خانه‌های آنها در شمال و جنوب فلسطین اشغالی شد و در نهایت از «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم اشغالگر و صحبت‌های وی درباره «پیروزی کامل» در جنگ غزه انتقاد و تاکید کرد که لازم است کابینه جنگ با جدیت درباره این مفهوم بحث کند.

هشدار سازمان ملل نسبت به «جهش» تلفات کودکان در غزه

با گذشت ۲۰ هفته از جنگ خونین اسراییل ضد غزه آژانس‌های سازمان ملل متحد اعلام کردند که غذا و آب پاکیزه در این منطقه محاصره شده بسیار کمیاب است و تقریباً تمام کودکان غزه از بیماری‌های عفونی رنج می‌برند.

«تد شیبان» جانشین مدیر اجرایی یونیسف در این زمینه گفت که غزه در آستانه وقوع انفجار در تعداد تلفات کودکان است که البته امکان جلوگیری از آن وجود دارد، اما در صورت وقوع، این اتفاق می‌تواند باعث چند برابر شدن تلفات کودکان شود.

بر اساس این گزارش در حال حاضر حدود ۹۰ درصد از کودکان زیر ۵ سال غزه دچار یکی از بیماری‌های مسری هستند. این موضوع را گزارش یونیسف و سازمان جهانی بهداشت و برنامه جهانی غذا مطرح کرده و همچنین اعلام کرده که حدود ۷۰ درصد از کودکان غزه طی دو هفته گذشته دچار اسهال بوده‌اند که این موضوع ۲۳ برابر میزان مشابه نسبت به سال گذشته بوده است.

«مایک رایان» مسوول اوضاع فوق العاده در سازمان جهانی بهداشت نیز تاکید کرد که کودکان گرسنه و ضعیف که دچار شوک‌های شدید روانی هستند، بیشترین احتمال ابتلا به بیماری‌ها را دارند. علاوه بر اینکه کودکان بیمار و به ویژه کودکان مبتلا به اسهال امکان جذب کامل مواد غذایی را ندارند.

بر اساس ارزیابی‌های سازمان ملل متحد، حدود ۱۵ درصد از کودکان زیر ۲ سال در شمال غزه از سوء تغذیه شدید رنج می‌برند و تقریباً به صورت کامل از دسترسی به کمک‌های انسان دوستانه محروم هستند. این آمار در جنوب غزه حدود ۵ درصد است.

آژانس‌های سازمان ملل متحد اعلام کردند که این آمار در ژانویه گذشته جمع‌آوری شده و به احتمال فراوان اوضاع کنونی خطرناک‌تر از آن زمان است.

تعداد قربانیان حمله رژیم صهیونیستی به غزه بر اساس آخرین آمارها به ۲۹۰۲۹ شهید و ۶۹۰۲۸ مجروح رسیده است.

روایت تکان دهنده پزشکان فرانسوی از «جهنم غزه»

پزشکان فرانسوی که پیش از این در بیمارستان اروپایی غزه واقع در جنوب این کشور فعالیت داشتند، در بازگشت از غزه روایت‌های دردناکی از اوضاع مصیبت‌بار «جهنم غزه» نقل می‌کنند.

رافائل بیتی پزشک و نظامی سابق فرانسوی که شاهد جنگ‌های یوگوسلاوی، لبنان، جنگ خلیج فارس، سوریه و اوکراین بوده و اخیراً نیز در غزه حضور داشته است، می‌گوید که هیچکدام از این موارد را نمی‌توان با اوضاع غزه مقایسه کرد.

وی در گفت و گو با فیگارو تاکید می‌کند که غیرنظامیان به هیچ وجه امکان فرار از جنگ ندارند، آنها هیچ منطقه‌ای برای محافظت از خودشان ندارند و صدها هزار نفر از آنها در خیابان‌ها به دنبال آب و غذا می‌گردند.

این روزنامه به نقل از شاهدان عینی تاکید کرد که در حال حاضر دست کم ۲۵ هزار آواره در اطراف بیمارستان هستند. آنها در شرایط بسیار خطرناک زندگی می‌کنند و در سرپناه‌هایی هستند که از چوب یا پلاستیک ساخته شده است.

بتی ادامه داد که حدود ۳ هزار نفر در داخل بیمارستان و در راهروهای آن حضور دارند، اما در عین حال تلاش دارند راهروها را برای رسیدگی به مجروحان خالی کنند. آنها پتوها را از سقف‌های کاذب آویزان کرده‌اند تا بتوانند تا حدی حریم خصوصی برای خود ایجاد کنند.

وی تاکید کرد که هیچ مجروح نظامی در این بیمارستان پذیرش نمی‌شود، بلکه فقط غیرنظامیان مجروح در آن حضور دارند.

خالد بو طریف پزشک سابق اورژانس از دیگر پزشکان حاضر در غزه بوده است. او توضیح می‌دهد که چگونه تیم وی موفق به کار در چنین فضایی شده است و در عین حال تاکید می‌کند که امکان فرصت دادن به بیماران برای گذراندن دوران نقاهت وجود ندارد، چرا که آنها منزلی در اختیار ندارند که به آن بازگردند.

وی توضیح می‌دهد که تعداد زیادی از مجروحان دچار عفونت شده و نیازمند قطع عضو هستند، این در حالی است که همزمان با هر انفجار، موجی از خودروهای حامل مجروحان و شهدا به بیمارستان گسیل می‌شوند.

وی ادامه می‌دهد که به علت فقدان امکانات، بسیاری از مجروحان رها می‌شوند تا به شهادت برسند. بخشی از این افراد کسانی هستند که از ناحیه جمجمه سر دچار آسیب دیدگی شده‌اند. بیشتر آنها طی چند ساعت در راهروهای بیمارستان یا روی برانکاردها جان خود را از دست می‌دهند و هیچکس نمی‌تواند از آنها حمایت کرده یا لااقل مسکّن به آنها تزریق کند، چرا که دارو و مسکن بسیار کم است.

فیگارو در ادامه توضیحات خود می‌افزاید که بیمارستان اروپایی روزانه صدها بیمار و مجروح را پذیرش می‌کند که از ناحیه شکم، جمجمه یا سینه دچار جراحت شده‌اند. بسیاری از مجروحان نیز با اصابت مستقیم گلوله توسط پهپادهای دشمن یا تک تیراندازهای صهیونیست هدف قرار می‌گیرند.

خالد بن بوطریف با قاطعیت از عبارت کشتار جمعی در قبال جنایت‌های رژیم صهیونیستی ضد مردم غزه استفاده می‌کند و می‌گوید که ما شاهد عملیات پاکسازی نژادی کاملاً اعلام شده هستیم.

تداوم حمله‌های توپخانه ای و هوایی علیه نوار غزه

با گذشت ۱۳۷ روز از آغاز عملیات طوفان الاقصی، حمله‌های ارتش رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه همچنان ادامه دارد.

خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز منازل مسکونی را در غرب اردوگاه النصیرات واقع در مرکز نوار غزه بمباران کردند.

در جریان بمباران این منطقه‌های مسکونی تعدادی از شهروندان فلسطینی به شهادت رسیده و شمار دیگری نیز زخمی شدند. شبکه الجزیره نیز دقایقی قبل از حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به منطقه‌های غربی شهر خان یونس واقع در جنوب نوار غزه خبر داد.

توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز وارد عمل شده و بخش‌هایی از منطقه الزیتون را واقع در شرق شهر غزه هدف قرار داد.

حمله‌های توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی مرکز و غرب خان یونس را واقع در جنوب نوار غزه نیز هدف قرار داد.

یورش ارتش رژیم صهیونیستی به کرانه باختری

این در حالی است که حمله‌های ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز نیز علیه بخش‌های مسکونی کرانه باختری ادامه داشته است.

خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که نظامیان صهیونیست به همراه تجهیزات جنگی خود به شهر طوباس واقع در کرانه باختری یورش بردند. همچنین گزارش شده که ارتش رژیم صهیونیستی این تجهیزات جنگی خود را به روستای برقه واقع در شمال غرب نابلس گسیل کرده است.

منطقه برقین واقع در غرب جنین نیز شاهد حمله وحشیانه عناصر ارتش رژیم صهیونیستی طی بامداد امروز بوده است.

نظامیان صهیونیست علاوه بر حمله به سمت خانه‌های فلسطینی تعداد زیادی از جوانان فلسطینی را نیز در کرانه باختری به ویژه منطقه بیت امر واقع در شمال الخلیل بازداشت کردند.

چند جوان فلسطینی در منطقه بیت سوریک در شمال غرب قدس اشغالی نیز توسط نظامیان صهیونیست بدون دلایل موجه بازداشت شدند. اردوگاه شعفاط در شمال قدس اشغالی نیز شاهد حمله نظامیان صهیونیست بود.

درگیری نیروهای مقاومت با اشغالگران در کرانه باختری

در همین راستا و همزمان با یورش عناصر صهیونیست به کرانه باختری نیروهای مقاومت مستقر در این منطقه نیز برای مقابله با این تجاوز به پا خواستند.

شبکه الجزیره گزارش داد که نیروهای مقاومت فلسطین، عناصر اشغالگر را در جریان حمله به شهر طوباس گلوله باران کردند. بر اساس این گزارش، صدای تیراندازی‌های گسترده و انفجارهای پی در پی در شهر طوباس به گوش رسیده است.

منابع محلی نیز اعلام کردند که درگیری‌هایی میان نیروهای مقاومت فلسطین و اشغالگران نزدیک منطقه موسوم به مثلث شهدا در جنوب جنین رخ داده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای مقاومت تلاش کردند عناصر متجاوز به این منطقه را گلوله باران کنند.

افزایش نظامیان صهیونیست به هلاکت رسیده در غزه

از سوی دیگر شبکه‌های خبری به افزایش نظامیان صهیونیست به هلاکت رسیده در درگیری‌های زمینی در نوار غزه اشاره کردند.

ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرده است که یک نظامی صهیونیست دیگر که پیش از این در درگیری‌های نوار غزه به شدت زخمی شده بود به هلاکت رسیده است.

بر اساس اعلام ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی این نظامی به هلاکت رسیده عضو یگان چتربازان بوده است.

رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که ماعوز موریل از یگان چتربازان که در جریان درگیری‌های خان یونس زخمی شده بود به هلاکت رسیده است. در زمان وقوع این درگیری‌ها نوعام حابا و رتم هدار و یک افسر و چند نظامی صهیونیست دیگر نیز به هلاکت رسیده بودند.

لازم به ذکر است که ارتش رژیم صهیونیستی از تاریخ هفت اکتبر تا به امروز به صورت رسمی از هلاکت ۵۷۵ افسر و سرباز صهیونیست خبر داده است.

در این بین ۲۳۷ نظامی صهیونیست در درگیری‌های زمینی با نیروهای مقاومت فلسطین در داخل نوار غزه به هلاکت رسیده‌اند.

همچنین در مجموع ۲ هزار و ۹۲۸ نظامی صهیونیست از تاریخ هفت اکتبر تاکنون زخمی شده که هزار و ۳۷۳ تن از آن‌ها در درگیری‌های زمینی با نیروهای مقاومت فلسطین در نوار غزه زخمی شده‌اند.

در میان زخمی شدگان حال ۷۲۳ تن از آن‌ها وخیم گزارش شده است.

حمله شهرک نشینان به کرانه باختری و آتش زدن خانه‌های فلسطینی‌ها

از سوی دیگر وحشی گری شهرک نشینان صهیونیست علیه ساکنان کرانه باختری که این روزها همزمان با حمله‌های همه جانبه ارتش رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه تشدید شده همچنان ادامه دارد.

شبکه المیادین گزارش داد که شهرک نشینان صهیونیست با همراهی و البته حمایت نظامیان صهیونیست به بخش‌هایی از کرانه باختری حمله کرده و خانه‌ها و خودروهای فلسطینی‌ها را به آتش کشیدند.

این حمله عناصر صهیونیست در روستای برقه واقع در شمال غرب نابلس صورت گرفته است.

شهرک نشینان متجاوز با حمایت نظامیان صهیونیست به منزل محمود حامد یک شهروند فلسطینی در ورودی روستای برقه حمله کرده وبه سمت خانه وی کوکتل مولوتوف پرتاب کردند که باعث به وجود آمدن آتش سوزی در این خانه و خودروی وی شد. آن‌ها به منزل ۳ شهروند فلسطینی دیگر در این منطقه حمله کردند.

همزمان با این وحشی گری شهرک نشینان صهیونیست، ارتش رژیم صهیونیستی برای حمایت از آن‌ها تمام ورودی‌های اصلی و فرعی روستا و راه‌های ارتباطی آن را با روستاهای دیگر بست.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین مانع ورود خودروهای امدادرسان به روستای برقه برای انتقال زخمی‌ها شد. علاوه بر این، شهرک نشینان صهیونیست به منطقه سنجل واقع در شمال رام الله نیز حمله کرده و پنجره‌های برخی خانه‌ها را در این منطقه شکستند.

در حال تکمیل