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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۸:۵۱

حمله‌های توپخانه‌ای و هوایی رژیم صهیونیستی علیه غزه ادامه دارد

حمله‌های توپخانه‌ای و هوایی رژیم صهیونیستی علیه غزه ادامه دارد

با گذشت ۱۳۷ روز از آغاز عملیات طوفان الاقصی، حمله‌های ارتش رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز منازل مسکونی را در غرب اردوگاه النصیرات واقع در مرکز نوار غزه بمباران کردند.

در جریان بمباران این منطقه‌های مسکونی تعدادی از شهروندان فلسطینی به شهادت رسیده و شمار دیگری نیز زخمی شدند.

شبکه الجزیره نیز دقایقی قبل از حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به منطقه‌های غربی شهر خان یونس واقع در جنوب نوار غزه خبر داد.

توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز وارد عمل شده و بخش‌هایی از منطقه الزیتون را واقع در شرق شهر غزه هدف قرار داد.

حمله‌های توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی مرکز و غرب خان یونس را واقع در جنوب نوار غزه نیز هدف قرار داد.

همچنین قایق‌های جنگی رژیم صهیونیستی بامداد سه شنبه منطقه‌های ساحلی نوار غزه را در کنار دریای مدیترانه زیر آتش گرفتند.

کد مطلب 6032388

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