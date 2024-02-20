عضو ارشد کابینه جنگ اسراییل:هیچ دستاوردی در غزه نداشتیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در حالی که محافل و رسانهها و کارشناسان صهیونیست بارها به شکست اسراییل در تحقق اهداف خود در جنگ غزه اعتراف و تاکید کردهاند که هیچ چشماندازی برای رسیدن به آنها وجود ندارد، این بار یک مقام ارشد صهیونیستی درباره عدم رسیدن اسراییل به دستاوردی خاص در این جنگ هشدار داد.
شب گذشته شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نامه هشدارآمیز «گادی آیزنکوت» عضو ارشد کابینه جنگ رژیم صهیونیستی را منتشر کرد که در آن آمده است: اسراییل در جنگ خود علیه نوار غزه هیچ دستاورد خاصی نداشته و این جنگ بدون هیچ اقدام قابل توجهی ادامه یافته است.
آیزنکوت در این نامه که هفته گذشته آن را خطاب به دیگر اعضای کابینه جنگ رژیم اشغالگر نوشته تاکید کرد:بعد از گذشت بیش از ۴ ماه از جنگ لازم است که به ارزیابی دستاوردها و رویکردهای ادامه جنگ بپردازیم. از نظر من ما از اتخاذ تصمیمهای مهم ابا داریم و به همین دلیل تحقق اهداف جنگی علنا دشوار است.
وی افزود: به عنوان مثال هدف ما در کاهش توانمندیهای جنبش حماس در سطح نظامی و حاکمیتی، و نیز بازگرداندن بازداشت شدگان (اسرای اسراییلی) از غزه همگی تنها به شکل جزئی محقق شدهاند. درباره شهرکهای اطراف غزه هم با وجود اینکه اکنون خطری این مناطق را تهدید نمیکند اما ما در زمینه بهبود اوضاع امنیتی این شهرکها همچنان شکست خوردهایم.
آیزنکوت تصریح کرد: در سطح عملی هم هیچ تصمیم سرنوشتسازی در ۳ ماه گذشته اتخاذ نشده و جنگ همچنان در چارچوب رسیدن به دستاوردهای تاکتیکی ادامه دارد؛ بدون اینکه اقدامات بزرگ یا راهبردی انجام شده باشد.
وی همچنین با هشدار درباره احتمال تشدید اوضاع در کرانه باختری در آستانه ماه رمضان خواستار اتخاذ تصمیماتی برای بازگرداندن شهرکنشینان به خانههای آنها در شمال و جنوب فلسطین اشغالی شد و در نهایت از «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم اشغالگر و صحبتهای وی درباره «پیروزی کامل» در جنگ غزه انتقاد و تاکید کرد که لازم است کابینه جنگ با جدیت درباره این مفهوم بحث کند.
