طرح بورس تحصیلی دانشجویان استان هرمزگان در صنایع پیشنهاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، دکتر محمد محمدی مسعودی مدیر کل بورس و اعزام دنشجویان سازمان امور دانشجویان در نشست با صاحبان صنایع استان هرمزگان گفت: طرح بورس تحصیلی دانشجویان استان هرمزگان در صنایع پیشنهاد شده است. در این طرح صاحبان صنایع براساس نیازمندیهای خود میتوانند دانشجویان برتر این رشته را هنگام تحصیل و یا کنکور انتخاب و جذب کنند.
وی با بیان اینکه ترجیح بر بومی گزینی است و استفاده از ظرفیت دانشگاههای هرمزگان است؛ تصریح کرد: در این طرح امکان ارائه دروس اختیاری با نظر شرکت و صنایع وجود دارد.
مسعودی با اشاره به اینکه دانشجویان انتخاب شده میتوانند کارآموزی خود را در صنعت بگذرانند؛ افزود: دانشجویان میتوانند یک روز در هفته، و یا پس از فارغ التحصیلی در صنعت مشغول بکار شوند.
خلیل قاسمی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان نیز در این جلسه گفت: بیش از هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی در استان هرمزگان فعال است.
قاسمی افزود: این طرح پیشنهادی شامل دانشجویان هرمزگانی در حال تحصیل، بدو کنکور و دانشجویان هرمزگانی خارج از استان میشود.
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