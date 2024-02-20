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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۱۷

در نشست مشترک عنوان شد؛

طرح بورس تحصیلی دانشجویان استان هرمزگان در صنایع پیشنهاد شد

طرح بورس تحصیلی دانشجویان استان هرمزگان در صنایع پیشنهاد شد

در نشست مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان با صاحبان صنایع استان هرمزگان، طرح بورس تحصیلی دانشجویان این استان در صنایع پیشنهاد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، دکتر محمد محمدی مسعودی مدیر کل بورس و اعزام دنشجویان سازمان امور دانشجویان در نشست با صاحبان صنایع استان هرمزگان گفت: طرح بورس تحصیلی دانشجویان استان هرمزگان در صنایع پیشنهاد شده است. در این طرح صاحبان صنایع براساس نیازمندی‌های خود می‌توانند دانشجویان برتر این رشته را هنگام تحصیل و یا کنکور انتخاب و جذب کنند.

وی با بیان اینکه ترجیح بر بومی گزینی است و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌های هرمزگان است؛ تصریح کرد: در این طرح امکان ارائه دروس اختیاری با نظر شرکت و صنایع وجود دارد.

مسعودی با اشاره به اینکه دانشجویان انتخاب شده می‌توانند کارآموزی خود را در صنعت بگذرانند؛ افزود: دانشجویان می‌توانند یک روز در هفته، و یا پس از فارغ التحصیلی در صنعت مشغول بکار شوند.

خلیل قاسمی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان نیز در این جلسه گفت: بیش از هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی در استان هرمزگان فعال است.

قاسمی افزود: این طرح پیشنهادی شامل دانشجویان هرمزگانی در حال تحصیل، بدو کنکور و دانشجویان هرمزگانی خارج از استان می‌شود.

کد مطلب 6032479

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