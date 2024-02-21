نتایج مرحله سوم ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی بحرالعلوم، مسؤول دبیرخانه ملی حفظ قرآن کریم با اعلام نتایج مرحله سوم ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم گفت: در آزمون مرحله سوم هجدهمین دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم، تعداد ۳۱۷ نفر مجاز به شرکت بودند که از این تعداد ۲۶۰ نفر از حافظان کل قرآن کریم در تاریخ ۱۳ بهمن ماه سال جاری و در ۱۱ استان کشور بصورت همزمان در این دوره از آزمون‌ها شرکت کردند.

وی گفت: از مجموع ۲۶۰ شرکت کننده، تعداد ۵۹ نفر موفق به اخذ مدرک درجه ۲ حفظ قرآن کریم شدند که از این بین ۳۲ حافظ کل قرآن کریم، علاوه بر دریافت مدرک درجه ۲ مجوز شرکت در آزمون مرحله چهارم را کسب کردند.

بحرالعلوم ادامه داد: حافظانی که برای دریافت مدرک درجه یک مجاز شدند باید سابقه تدریس ۱۰ ساله خود را طی فرم‌هایی که طراحی شده و در اختیارشان قرار گرفته تا ۲۰ اسفند ماه به دبیرخانه این طرح ارسال کنند.

مسؤول دبیرخانه ملی حفظ قرآن کریم افزود: بعد از دریافت این مدارک مصاحبه‌ای با این افراد انجام می‌شود و پس از تأیید ۱۰ سال سابقه تدریس و صلاحیت‌های عمومی، شش فرصت مطالعاتی از منابع تفسیری و علوم قرآنی برای ایشان ایجاد می‌شود که پس از مطالعه منابع و ایجاد آمادگی لازم می‌توانند در آزمون مرحله ۴ شرکت کنند.