به گزارش خبرنگار مستقر در نمایشگاه رسانه های ایران، محمدصادق خیاطیان رییس صندوق نوآوری و شکوفایی همزمان با سومین روز از برگزاری نمایشگاه، در غرفه خبرگزاری مهر حضور یافت.

خیاطیان در گفت‌وگویی با خبرنگار فناوری مهر، درباره تدوین بسته صادراتی دانش بنیان ها در صندوق ‌و همچنین تسهیلات ارائه شده به شرکت ها در قالب بسته رشد تولید دانش بنیان توضیحاتی ارائه کرد که مشروح آن به زودی منتشر می شود.

محمد صادق خیاطیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تقدیر از خبرگزاری مهر در راستای فعالیت چشمگیر در حوزه علم و فناوری بالاخص حوزه دانش بنیان ها، از تلاش های این رسانه برای معرفی دستاوردهای نخبگان به مردم تشکر کرد.

رییس صندوق نوآوری شکوفایی در پاسخ به این سوال که بعد از تدوین و ابلاغ بسته رشد تولید دانش بنیان از سوی صندوق چه تعداد از شرکت ها تسهیلات و ضمانت نامه صادر شده است، گفت: در قالب این طرح ۳ بانک همکاری کرده اند و تسهیلاتی را به شرکت های دانش بنیان ارائه داده اند؛ بر همین اساس حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ضمانت نامه برای دریافت منابع مالی برای شرکت های دانش بنیان صادر شده است.

خیاطیان افزود: تا الان حدود ۲ هزار میلیارد تومان به شرکت ها پرداخت شده و پیش بینی ما این است که تا پایان سال ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار میلیارد تومان توسط بانک ها پرداخت شود.

وی‌ادامه داد: اگر انشاالله به حدود ۴ هزار میلیارد تا ۵ هزار میلیارد پرداخت برسیم، براورد ما این است که منجر به حدود ۷۰ تا ۸۰ همت فروش محصولات دانش بنیان خواهد شد که آمار بسیار خوبی و قابل توجه است. البته آمارها را به صورت دقیق در خردادماه گزارش خواهیم داد. اگر این شرایط محقق شود، نشان می دهد سیاست درست و اثربخشی بوده است.