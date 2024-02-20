استقبال گرم امیر قطر از همتای کویتی خود در دوحه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، مشعل الاحمد الجابر الصباح امیر کویت ظهر امروز سه شنبه (۲۰ فوریه) وارد دوحه پایتخت قطر شد.

خبرگزاری قطر اعلام کرد که تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در فرودگاه بین المللی حمد از همتای کویتی خود استقبال کرد.

همچنین ۶ هواپیمای نیروی هوایی قطر، هواپیمای الصباح را همراهی کردند.

منابع کویتی اعلام کردند که این سفر در راستای تقویت روابط تاریخی میان دو کشور است.

پیش از این خبرگزاری کویت اعلام کرده بود که امیر این کشور عازم قطر شده است.

این اولین سفرمشعل الاحمد الجابر الصباح امیر کویت به قطر پس از انتخاب شدن به عنوان امیر کویت به شمار می آید.