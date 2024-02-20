به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین حسینی، رئیس سازمان شیلات ایران در نشست هماندیشی شیلات، دانشگاه و صنعت گفت: اگر بخواهیم به سمت آبهای دور و سواحل فرا سرزمینی برویم باید به شناورهای تخصصی اقیانوسپیما مجهز شویم و برای شناورها به پشتیبانیهای تخصصی نیز نیاز داریم.
وی ادامه داد: نیاز بخش شیلات به دانش گسترده و متنوع است و ضروری است از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و دانشگاهها برای حکمرانی درست در این بخش بهره ببریم.
حسینی با بیان اینکه میان بخش شیلات، صنعت، دانشگاه و شرکتهای دانشبنیان باید آشتی اتفاق بیفتد، اظهار داشت: ما در توسعه افقی و عمودی باید به مرزهای دانش برسیم.
وی تاکید کرد: توسعه مقابل حفاظت نیست و محیط زیست با توسعه حفظ میشود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در دنیا ۱۹ میلیون تن از آبزیان را در آبهای عمیق صید میکنند، اما ما هنوز در عمق ۲۰۰ متری صید میکنیم و نتوانستیم معقولانه از این ذخایر در حوزه خوداتکایی بهرهبرداری کنیم.
وی افزود: اکنون در جهان ۶.۲ میلیون تن ماهی تیلاپیا تولید میشود در حالی که ما از ظرفیتهای موجود در این زمینه استفاده نکردیم.
حسینی تصریح کرد: حل مسائل در بخش شیلات با حکمرانی در مدیریت انسانی صورت میگیرد.
*محمدحسین نجفی
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