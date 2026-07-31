تداوم باد خزری و شب های خنک در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل در بررسی آخرین وضعیت پیش بینی آب و هوای استان اعلام کرد: بر اساس نقشه های هواشناسی، با تداوم الگوی پایدار جوی در منطقه، شرایط جوی در سطح استان نسبتاً پایدار بوده و آسمان استان در طول روزها غالباً صاف و آفتابی خواهد بود. ضمن اینکه طی سه روز آینده همچنان به دلیل استقرار پرفشار سطح زمین در منطقه، پدیده غالب در اغلب مناطق استان، وزش باد تند خزری پیش بینی می شود. بطوریکه سرعت وزش باد در بعضی ساعات (در مناطق شمالی استان، نوار شرقی و دشت اردبیل) نسبتاً شدید هم پیش بینی می شود. از اینرو تا اوایل هفته آینده، در طول روزها در اغلب مناطق استان از شدت گرمای هوا کاسته شده و در ساعات شبانه هوای بسیار خنک (در نواحی منتهی به استان گیلان و مناطق مرکزی استان هوای ابری و مه آلود) انتظار می رود. در اواسط هفته آینده دمای هوا در سطح استان بطور محسوس افزایش می یابد.