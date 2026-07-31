به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی، فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه، صبح جمعه در نشست خبری پس از بازدید رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران از مرز بین‌المللی خسروی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب، از حضور پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور، در استان کرمانشاه قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه خدمات جمعیت هلال‌احمر برای ملت ایران شناخته‌شده، اثرگذار و ماندگار است، اظهار کرد: عملکرد این مجموعه به‌ویژه در سال‌های اخیر، موجب عزت و افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران شده و حتی در مجامع بین‌المللی نیز افتخارات ارزشمندی را برای کشور به همراه داشته است.

فرهنگ جهادی هلال‌احمر برگرفته از مکتب عاشورا است

فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه افزود: فرهنگ خدمت در جمعیت هلال‌احمر با روحیه اعتقادی، جهادی، بسیجی و عاشورایی درهم آمیخته و همین نگاه، فعالیت‌های این مجموعه را در خدمت‌رسانی به مردم متمایز کرده است.

سردار ریحانی با اشاره به حوادث سال‌های اخیر در استان کرمانشاه گفت: در رخدادهایی همچون زلزله، سیل، شیوع کرونا و همچنین در حوادث و بحران‌های اخیر، نیروهای هلال‌احمر همواره در خط مقدم خدمت حضور داشته‌اند و با شجاعت، ایثار و ازخودگذشتگی مأموریت‌های خود را انجام داده‌اند.

وی ادامه داد: در جریان جنگ اخیر نیز شاهد بودیم که هر زمان حادثه‌ای رخ می‌داد، نیروهای هلال‌احمر با سرعت در محل حاضر می‌شدند و حتی تعدادی از آنان در مسیر خدمت مجروح یا شهید شدند که این موضوع بیانگر روحیه ایثارگرانه این مجموعه است.

هلال‌احمر کرمانشاه در سال‌های اخیر عملکردی درخشان داشته است

فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه با تقدیر از مدیرعامل و کارکنان جمعیت هلال‌احمر استان اظهار کرد: هلال‌احمر کرمانشاه همواره عملکرد مطلوبی داشته اما در دوره مدیریت افشین یگانه، این خدمات جلوه‌ای پررنگ‌تر پیدا کرده و در تمامی مأموریت‌ها، حضوری مؤثر و قابل تقدیر داشته است.

وی از تلاش کارکنان، امدادگران، داوطلبان، خواهران و برادران فعال در جمعیت هلال‌احمر قدردانی کرد و گفت: این خدمات شایسته تقدیر و قدردانی است.

اربعین امسال با مدیریت استان رنگ و بوی متفاوتی گرفت

سردار ریحانی با اشاره به مدیریت اربعین در استان کرمانشاه اظهار کرد: با مدیریت استاندار کرمانشاه، همراهی فرماندار قصرشیرین و همکاری مدیران دستگاه‌های اجرایی، اربعین امسال نسبت به سال‌های گذشته از کیفیت و انسجام بیشتری برخوردار شده است.

وی افزود: مدیران استان با روحیه جهادی و عاشورایی پای کار بودند و حتی در موضوعاتی مانند تأمین آب، یخ و سایر نیازهای زائران که در سال‌های گذشته چالش‌هایی ایجاد می‌کرد، امسال خدمات به شکل مطلوبی ارائه شد.

فعال‌سازی مرز سومار و کاپوتاژ اتوبوس‌ها دو اقدام ماندگار بود



فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه، فعال‌سازی مرز سومار را یکی از اقدامات مهم اربعین امسال دانست و گفت: این مرز با استقبال خوبی از سوی زائران روبه‌رو شده و علاوه بر مردم کرمانشاه، بخشی از زائران استان ایلام نیز از این مسیر تردد می‌کنند.

وی همچنین اجرای طرح کاپوتاژ اتوبوس‌ها را اقدامی ارزشمند عنوان کرد و افزود: اگر این فرهنگ در میان زائران نهادینه شود و بخش بیشتری از سفرها از طریق اتوبوس‌های کاپوتاژ انجام گیرد، کیفیت خدمات و سهولت تردد به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

خسروی مسیر آینده اربعین خواهد بود

سردار ریحانی با اشاره به چشم‌انداز توسعه مرز خسروی اظهار کرد: آینده تردد زائران اربعین متعلق به مرز خسروی است. وی افزود: با اجرای مصوبه سفر رهبر معظم انقلاب در زمینه اتصال راه‌آهن به مرز خسروی و پیوند آن با شبکه ریلی عراق، بخش عمده‌ای از زائران از این مسیر تردد خواهند کرد.

فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: زمانی که زائران بتوانند از طریق قطار و سپس بدون وقفه وارد خاک عراق شوند، مرز خسروی به مهم‌ترین مسیر تردد زائران اربعین تبدیل خواهد شد؛ از این‌رو باید از هم‌اکنون نگاه ویژه‌ای به توسعه کمی و کیفی زیرساخت‌های این مرز داشته باشیم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار مدیریت جهادی و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسانی به زائران اربعین در استان کرمانشاه هر سال با کیفیت بالاتر و اثرگذاری بیشتری انجام شود.