به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرامنیا استاندار ایلام عصر روز سهشنبه در نشست شورای اداری استان، ضمن گرامیداشت هفته سربازان گمنام امام زمان (عج) و نیمه شعبان، گفت: اوج این جشنها در یازدهم اسفندماه، روز تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان است.
وی در ادامه افزود: مردم ایلام در ۱۱ اسفندماه مشارکت بالایی در انتخابات خواهند داشت و بار دیگر حماسهای خلق میکنند.
نماینده عالی دولت در استان ایلام خاطرنشان کرد: طی ۳۹ انتخابات، ایلام همواره استان برتر کشور از نظر مشارکت بالا در انتخابات بوده و بار دیگر این افتخار تکرار میشود.
بهرامنیا بیان داشت: مردم به وظیفه و حق خود آشنا هستند و با حضور پُرشور سرنوشت خود را تعیین میکنند و در تشکیل بدنه حاکمیت نقش خواهند داشت.
استاندار ایلام در ادامه از آغاز طرح «امید آینده» خبر داد و گفت: برای نشاط عمومی و پمپاژ امید در قالب جشنهای ایام نیمه شعبان طرح «امید آینده» از فردا آغاز و تا ۱۱ اسفند ادامه دارد که دستگاههایی نظیر اداره تبلیغات اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، صداو سیما، خانه مطبوعات و بسیج رسانه و روابط عمومی دستگاهها نقش مهمی در این طرح ایفا میکنند.
بهرامنیا بیان داشت: برگزاری نمایشگاهها و برپایی غرفهها در حوزههای مختلف توسط معاونت اقتصادی استانداری ایلام در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به بحث انتخابات و ضرورت همکاری همه دستگاهها، تاکید کرد: هرگونه ماموریت خارج از استان، مگر در موارد ضروری، ممنوع است.
نماینده عالی دولت در استان ایلام تاکید کرد: هیچ مدیری و یا فرمانداری حق حمایت از هیچ کاندیدایی را ندارند کما اینکه تاکنون مدیران در این راستا خوب رعایت کردند و به قانون پایبند بودند.
بهرامنیا تصریح کرد: همه عوامل اجرایی و دستاندرکاران برگزاری انتخابات اصل بیطرفی را رعایت کنند و باید پایبند به قانون باشند. همکاری همه دستگاهها از جمله شرکت توزیع نیروی برق استان، شرکت گاز و دیگر دستگاهها برای تکمیل زیرساختها برای برگزاری انتخابات ضروری است.
وی اضافه کرد: مکانهای درنظر گرفته شده برای اخذ رای، باید تا قبل از شروع فرآیند برگزاری انتخابات بهطور مستمر مورد بازدید قرار گیرد و اطمینان حاصل شود که محل اخذ رای برخوردار از همه امکانات مورد نیاز باشد.
استاندار ایلام بیان داشت: مدیران از هر اقدامی که موجب تشویش اذهان عمومی و نارضایتی عمومی میشود جلوگیری کنند.
وی تاکید کرد: ستاد بحران استان و شهرستانها در انتخابات درحال آماده باش کامل باشند و دستگاههای زیرساختی و خدماتی با تمام توان پای کار بیایند.
نماینده عالی دولت در استان ایلام تصریح کرد: ستاد انتخابات استان بسترساز و تسهیلگر انتخاباتی پرشور است که در این راستا فرمانداران و مدیران در جهت شور انتخاباتی همه تلاش خود را بهکار گیرند.
وی با اشاره به نواخته شدن زنگ «روایت پیشرفت» در تاریخ ۲۱ بهمنماه در شهرستان بدره همزمان با سراسر استان، گفت: از آن روز تا به امروز ۸۵ هزار دانشآموز در قالب طرح «روایت پیشرفت» و در قالب انشا دستاوردهای دولت را بیان کردند.
وی اضافه کرد: ۱۵ اسفندماه عملکرد مدیران روابط عمومی ارزیابی و در دو حوزه انعکاس دستاوردهای دولت و انتخابات ارزیابی میشوند.
استاندار ایلام در پایان با بیان اینکه نهضت زیباسازی نمای بیرونی و داخلی ادارات در استان آغاز شده است، افزود: از مدیران دستگاههای اجرایی که در این راستا اقدام کردند، قدردانی میکنیم و اداراتی هم که تاکنون در این راستا اقدام نکردند، باید هر چه سریعتر نسبت به زیباسازی سردرب ادارات تحت مدیریت اقدام نمایند. همچنین دستگاههای اجرایی که این عملیات را آغاز کردند عملیات زیباسازی سیمای بیرونی و درونی شهر را تسریع دهند.
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