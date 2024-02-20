بهگزارش خبرنگار مهر، مریم جلالی معاون صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی، شامگاه امشب سهشنبه اول اسفند ۱۴۰۲ در مراسم اختتامیه جشنواره فجر صنایعدستی و هنرهای سنتی (سرو سیمین ۸) که با حضور سید عزتالله ضرغامی وزیر میراثفرهنگی، سفرای کشورهای خارجی و هنرمندان صنایع دستی و رئیس شورای جهانی صنایع دستی در محل برج میلاد تهران برگزار شد، گفت: اگر صدایم میگذرد به خاطر سال پر هیاهویی که پشت سر گذاشتیم است. سال قبل باهم همپیمان شدیم و از ماه شعبان سال قبل تا ماه شعبان امسال شاهد اتفاقات بسیار خوبی در حوزه صنایعدستی بودیم.
معاون صنایعدستی کشور ادامه داد: صنایعدستی در ادبیات گفتمانی سیاستگذاران مطرح شده و در هیئت دولت در حال حاضر بهعنوان یک گفتمان مطرح شده است. دیگر صنایع دستی از مرز توصیف و تجمیع صرف عبور کرده است.
وی ادامه داد: ایرانی زیباپسند است و از هر مادهای، اثری خلق میکند. باید قدر هنرمندان ایرانی را دانست و از آنها همواره حمایت کرد.
معاون صنایعدستی کشور گفت: خوشبختانه در برگزاری هشتمین جشنواره فجر صنایعدستی و هنرهای سنتی شاهد همکاری و همفکری دستگاههای مختلفی بودیم.
جلالی گفت: این جشنواره فقط در تهران نبود بلکه در ۹ نمایشگاه منطقهای ظرفیتهای صنایعدستی ایران به نمایش گذاشته شد. ضمن اینکه تمام پایگاههای ملی و جهانی در اختیار صنایعدستی قرار گرفت و معاونت گردشگری نیز به حضور و وجود صنایعدستی در مراکز گردشگری توجه جدی دارد.
وی به برگزاری نمایشگاه توانمندیهای داخلی که سه هفته قبل در محل حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد، اشاره کرد و افزود: مقاممعظم رهبری در کنار نفت و پتروشیمی صنایعدستی را نشاندند و به این حوزه اهمیت دادند.
جلالی گفت: جشنواره امسال برای هشتمین بار برگزار شد و اتفاقات بسیار خوبی نیز در این دوره از جشنواره روی داد و بخش هنر در حرم از مهمترین برنامههای این دوره از جشنواره بود.
وی ادامه داد: در این جشنواره شاهد دریافت ۱۳ هزار اثر بودیم و از ۲۸ کشور نیز آثاری به این جشنواره ارسال و جشنواره صنایعدستی فجر به یک گفتمان جهانی تبدیل شد.
معاون صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی گفت: خانواده ایرانی اقلیم و فرهنگ و هویت خود را بازتولید میکند و نشان میدهد مادران ایرانی هرجا که باشند یک مادر هستند.
در ادامه سعد القدومی رئیس شورای جهانی صنایع دستی گفت: این شورا در قالب سازمان غیرانتفاعی تربیت و پرورش صنعتگران و هنرمندان را به عهده دارد. در این جشنواره شاهد ارج گذاری به هنر بودیم.
این جشنواره تنوع فرهنگی و کثرت مهارتها را به نمایش گذاشت. ارتباط، تعامل و مشارکت بین شورای جهانی صنایع دستی موضوع جدیدی نیست و از سال ۲۰۱۲ تا کنون پا بر جا بوده است.
وی ادامه داد: گواهینامه ۱۲ شهر و دو روستا داده شده است و به عنوان شهرها و روستاهای صنایع دستی در نقشه بین المللی قرار گرفتهاند.
القدومی در صحبتهایی خود از محمد تقی عاشوری به دلیل پیگیری برای قرار گرفتن صنایع دستی در برنامههای درسی دانشگاهها، محمدی از دانشگاه تهران به دلیل تهیه مجله بین المللی صنایع دستی و رستگار هنرمند اصفهانی تشکر کرد.
نظر شما