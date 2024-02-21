به گزارش خبرگزاری مهر، واقف بهروزی در حاشیه جلسه کارگروه استانی مولد سازی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت مولدسازی در استان اظهار داشت: دراین جلسه به بررسی وضعیت مولد سازی در دستگاه‌های مختلف اجرایی از جمله جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، راه و شهرسازی، شرکت آب منطقه‌ای، بهزیستی، گمرکات استان، شرکت برق منطقه‌ای، منابع طبیعی و شرکت گاز استان پرداخته شد.

وی افزود: اولویت بندی در این جلسات بر پایه تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دستگاه‌های دولتی است که از طریق تأمین منابع با استفاده از ظرفیت مولد سازی بتوان پروژه‌های نیمه تمام دستگاه‌ها را به سرانجام رساند.

نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت جاری نیروگاه تبریز تصریح کرد: از جمله مباحثی که در این جلسه مطرح شد موضوع ساماندهی و توسعه نیروگاه تبریز است که مقرر شد جلسه‌ای مختص همین موضوع شکل بگیرد تا درباره توسعه و ساماندهی این نیروگاه تصمیماتی گرفته شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی یادآور شد: خط انتقال آب ارس به تبریز از جمله پروژه‌های نیمه تمامی است که می‌توان با استفاده از منابع مولد سازی املاک غیرمولد، تکمیل کرد، همچنین طرح‌های نیمه تمام شرکت گاز استان، جهاد کشاورزی و دانشگاه علوم پزشکی نیز از جمله مباحثی بود که در این جلسه مورد گفت و گو قرار گرفت.