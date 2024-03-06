به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گردان‌های المجاهدین از عملیات جدید خود علیه مواضع نظامیان صهیونیست در غزه خبر داد.

بر اساس این گزارش، گردان‌های المجاهدین اعلام کرد که یک خودرو زرهی ارتش رژیم صهیونیستی را در شرق جبالیا در شمال نوار غزه با راکت سعیر هدف قرار داده است.

طبق این گزارش، گردان‌های المجاهدین صحنه‌هایی از هدف قرار دادن تانک مرکاوا رژیم صهیونیستی در شرق جبالیا با سلاح سعیر به نمایش گذاشت.

دقایقی قبل نیز سرایا القدس اعلام کرد که مراکز تجمع و نظامیان صهیونیست با خمپاره از سوی مبارزانش در شهر خان یونس هدف قرار گرفت.

سرایا القدس نظامیان صهیونیست و تجهیزات آنها را در شمال نوار غزه با راکت هدف قرار دادند.