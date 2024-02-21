مقاومت غزه از دامن دفاع مقدس برآمده است

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین همایش ادبی سوختگان وصل با عنوان «و این ستاره دنباله دار» شامگاه سه شنبه اول اسفند با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران، محمدرضا سنگری پژوهشگر و نویسنده ادبیات پایداری، سعید حدادیان دبیر همایش و اصحاب فرهنگ و ادب در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد.

این همایش ادبی از آغاز دهه ۸۰ شروع به کار کرد و تاکنون ۱۹ دوره را پشت سر گذاشته است. دوره اول این همایش با جانبازان شیمیایی آغاز شد. دوره‌های بعدی به شهدای تفحص، آزادگان، مفقودین، همسران جانبازان، شلمچه، هویزه، مجنون، جانبازان شهید و شهدای علمی، پدران و مادران شهدا، دزفول، شهدای مدافع حرم، شهدای حله و یمن، حاج قاسم و سید حسن نصرالله اختصاص پیدا کرد.

در این اختتامیه ۵ نفر در حوزه شعر و ۵ نفر در حوزه داستان به‌عنوان برگزیده دوره‌های پیش همایش ادبی سوختگان وصل تقدیر شدند. تاکنون ۳۶ جلد کتاب، ۱۹ جلد از آثار برگزیده حوزه شعر و ۱۷ جلد حوزه داستان منتشر شده که در مراسم اختتامیه، تجمیع این‌آثار در قالب دو جلد کتاب شعر و دو جلد کتاب مجموعه داستان رونمایی شد.

حجت الاسلام سید محمدحسن ابوترابی فرد در این اختتامیه گفت: سلسله همایش‌های ادبی سوختگان وصل در ادبیات دفاع مقدس نقش فاخری داشته است. ادبیات پایداری را به جایگاهی که شایسته دفاع مقدس است، نزدیک کرده است. این همایش‌ها شجره طیبه ای است که با انگیزه‌ای کاملاً پاکیزه و نگاه به واقعیت‌های جامعه اسلامی ایران شروع به کار کرد. امروز شاهد بیستمین همایش سوختگان وصل هستیم.

وی افزود: بیست و یکمین همایش سوختگان وصل با نگاه به غزه خواهد بود. مقاومت غزه قله بلند و رفیعی است که از دامن دفاع مقدس برآمده و نیم قرن مجاهدت‌های ایران را به نمایش گذاشته است. ان شاالله در جشن همایش سوختگان وصل، غزه پیروزی کامل را به دست آورده باشد و شاهد ذلت رژیم اشغالگر باشیم.