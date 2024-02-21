ترافیک سنگین در برخی محورهای پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل احسان پور درباره ترافیک امروز شهر تهران گفت: با رصدی که از طریق مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از وضعیت تردد خودروها در ساعات ابتدایی صبح چهارشنبه دوم اسفند ماه ۱۴۰۲ از سطح معابر بزرگراههای شهر تهران انجام شد، شاهد شروع ترافیک در مسیرهای غربی، شرقی و جنوبی به سمت مرکز شهر تهران و معابری پرتردد و دارای ترافیکی سنگین و نیمه سنگین اما روان تر نسبت به روزهای قبل در سطح پایتخت بودیم.
وی ادامه داد: انتهای بار ترافیکی در بزرگراه شهید سلیمانی - صیاد، بابایی - روی پل امام علی (ع)، زین الدین- شمس آباد، علامه -شقایق، امام علی (ع) - جانبازان، شهید سلیمانی - صیاد شیرازی و رسالت هم فعلاً بدون ترافیک است.
سرهنگ احسان پور در خصوص ترافیک در محورهای غربی پایتخت افزود: انتهای بار ترافیک در بزرگراههای شیخ فضل الله –پل جناح، آبشناسان – اشرفی، همت – بعد از جنت آباد، چمران - نهجالبلاغه، یادگار امام (ره) – شیخ فضل الله و حکیم – پیامبر است.
سرهنگ احسان پور بیان داشت: خیابان آزادی در مسیر غرب به شرق از شهیدان و جانبازان از میدان امام رضا (ع) و مسیر جنوب به شمال نواب از نهم دی دارای بار ترافیکی سنگینی هستند و داخل تونل توحید ترافیک منظم و در حال حرکت میکنند.
وی همچنین گفت: تیمهای پلیس راهور تهران بزرگ بهمنظور اجرای طرح جناغیها در معابر بزرگراهی حضور دارند تا از حرکت و تغییر مسیرهای ناگهانی خودروها جهت ورود به رمپها و خروجی بزرگراهها خودداری کرده و با این کار نظم خاصی را به معابر شهری میدهند.
رئیس مرکز کنترل ترافیک هوشمند پلیس راهور تهران بزرگ افزود: ترافیک امروز از مسیرهای غربی و شرقی به سمت مرکز شهر تهران سنگین است که میطلبد شهروندان گرامی ضمن مدیریت سفرهای خود از ترددهای غیر ضرور در سطح معابر پایتخت خودداری کنند.
وی به تصادف چند وسیلهای صبح چهارشنبه اشاره داشت و گفت: در ساعت ۰۱:۳۵ صبح چهارشنبه در محدوده خیابان بهمنیار در منطقه ۱۹ یک دستگاه وانت با چند موتورسیکلت برخورد میکنند. علت این حادثه خواب آلودگی راننده وانت بوده که پس از آنکه از خواب بیدار میشود متوجه این تصادف گردیده که اگر موتورسیکلتهایی که زیر این خودرو باعث توقف آن نشده بودند معلوم نبود این وانت کجا متوقف و راننده آن بالاخره کی بیدار میشد؟
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