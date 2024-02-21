تشدید تنش دیپلماتیک بین برزیل و رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ویون، مائورو ویرا وزیر امور خارجه برزیل در واکنش به صحبت های یسرائیل کاتس وزیر امور خارجه اسراییل که اظهارات لولا داسیلوا رییس جمهور برزیل را حمله جدی در زمینه یهودی ستیزی توصیف کرده بود، گفت: صحبت های تل آویو اساسا غیرقابل قبول و دروغ است.

لولا داسیلوا، رییس جمهور برزیل، جنگ اسراییل در غزه را با رفتار هیتلر با یهودیان مقایسه کرد. اسراییل در پاسخ گفت لولا تا زمانی که نظر خود را پس نگیرد، با استقبال در اسراییل مواجه نخواهد شد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل گفته بود داسیلوا از خط قرمزها عبور کرده و یسرائیل کاتس وزیر امورخارجه اسراییل هم صحب های داسیلوا را حمله جدی در زمینه یهودی ستیزی توصیف کرد.

ویرا همچنین گفت: خطاب قرار دادن رییس یک کشور به این صورت، غیرعادی و مشمئز کننده است و برزیل قطعا قصد ندارد اظهارات رییس جمهور را پس بگیرد. در حالی که اختلافات بالا گفته است، ریودوژانیرو قرار است میزبان نشست وزرای امور خارجه گروه ۲۰ باشد و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا وارد برزیل شده است. انتظار می رود او رود قبل از شروع نشست گروه ۲۰ با لولا داسیلوا رییس جمهور برزیل دیدار کند.