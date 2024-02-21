  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۲۴

در تونس به وقوع پیوست؛

۸ کشته و ۴ مصدوم در تصادف رانندگی تاکسی با کامیون

۸ کشته و ۴ مصدوم در تصادف رانندگی تاکسی با کامیون

تصادف رانندگی تاکسی با کامیون در تونس ۸ کشته و ۴ مصدوم برجای گذاشت..

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، مسؤولین تونس روز چهارشنبه اعلام کردند، تصادف رانندگی تاکسی با کامیون در تونس ۸ کشته و ۴ مصدوم برجای گذاشت.

این حادثه رانندگی در جاده اصلی که استان گابس در جنوب شرقی و استان کبیلی در جنوب غربی را به هم وصل می‌کند، رخ داده است. این حادثه رانندگی زمانی رخ داد که یک تاکسی با یک کامیون سنگین که مواد پاک کننده را حمل می‌کرد، برخورد کرد.

بر اساس این گزارش، در این حادثه ۷ سرنشین تاکسی و یک عابر پیاده آفریقایی کشته شدند.

مصدومان به اورژانس بیمارستان منطقه‌ای کبیلی منتقل شدند که حال یکی از آنها وخیم است.

کد مطلب 6033614

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها