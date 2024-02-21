۸ کشته و ۴ مصدوم در تصادف رانندگی تاکسی با کامیون

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، مسؤولین تونس روز چهارشنبه اعلام کردند، تصادف رانندگی تاکسی با کامیون در تونس ۸ کشته و ۴ مصدوم برجای گذاشت.

این حادثه رانندگی در جاده اصلی که استان گابس در جنوب شرقی و استان کبیلی در جنوب غربی را به هم وصل می‌کند، رخ داده است. این حادثه رانندگی زمانی رخ داد که یک تاکسی با یک کامیون سنگین که مواد پاک کننده را حمل می‌کرد، برخورد کرد.

بر اساس این گزارش، در این حادثه ۷ سرنشین تاکسی و یک عابر پیاده آفریقایی کشته شدند.

مصدومان به اورژانس بیمارستان منطقه‌ای کبیلی منتقل شدند که حال یکی از آنها وخیم است.