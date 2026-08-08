برخورد خودرو با تیر سیمانی در میانه ۲ کشته و یک مصدوم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی صبح شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک سانحه رانندگی در جاده ترانزیت میانه به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مأموران انتظامی به همراه نیروهای امدادی اورژانس و آتش‌نشانی برای بررسی و امدادرسانی در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ به دلایل نامعلومی از مسیر خود منحرف شده و پس از خروج از مسیر با یک تیر سیمانی برخورد کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه ادامه داد: راننده ۲۴ ساله این خودرو بر اثر شدت جراحات وارده در محل حادثه جان خود را از دست داد و ۲ سرنشین دیگر نیز مصدوم شدند که توسط نیروهای امدادی برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شدند.

رفیعی گفت: یکی از مصدومان که ۲۷ سال داشت، ساعاتی پس از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات وارده جان باخت و سرنشین دیگر همچنان تحت مداوا قرار دارد.

وی با ابراز تأسف از وقوع این حادثه مرگبار، خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع این سانحه رانندگی از سوی کارشناسان در دست بررسی است و جزئیات نهایی پس از انجام بررسی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد.