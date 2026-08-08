خبرنگاران در خط مقدم دفاع از ایران و روایت حقیقت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری صبح شنبه در آیین عطرافشانی و غبارروبی مزار شهدای قزوین که به مناسبت روز خبرنگار و با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار کرد: انتخاب مزار شهدا برای آغاز برنامه‌های روز خبرنگار اقدامی ارزشمند و قابل تحسین است و حضور خبرنگاران در این مکان مقدس نشان‌دهنده پیوند اصحاب رسانه با آرمان‌های شهداست.

وی افزود: بسیاری از شهدایی که در این مکان آرمیده‌اند، جوانانی بودند که در سنین پایین برای دفاع از ایران و آرمان‌های خود به میدان رفتند و جانشان را تقدیم کردند.

استاندار قزوین با تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه، ادامه داد: روز خبرنگار به نام شهید محمود صارمی، خبرنگار جوانی که در راه رسالت خود به شهادت رسید، نامگذاری شده و امیدوارم همه خبرنگاران در عرصه حرفه‌ای و همچنین زندگی شخصی خود موفق باشند.

نوذری با تأکید بر ضرورت توجه به منافع ملی گفت: فارغ از هر عقیده، جریان سیاسی و مبنای اختلاف، اگر تاریخ را به درستی نگاه کنیم، می‌بینیم دشمن به دنبال زمین زدن اصولگرا یا اصلاح‌طلب نیست؛ هدف دشمن ایران است و همه مردم، اقوام و گروه‌های مختلف ایرانی را هدف قرار می‌دهد.

وی تصریح کرد: امروز باید در محضر شهدا با خودمان عهد ببندیم که برای ایران عزیزمان و سربلندی کشور تلاش کنیم و در شرایط موجود بتوانیم با همدلی و انسجام از مشکلات و فشارها عبور کنیم.

استاندار قزوین با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: امروز ایران قدرتمند است و ایران پس از جنگ نیز قدرتمندتر خواهد شد. با وجود شرایط سختی که کشور در سال گذشته و به‌ویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه پشت سر گذاشته، در استان قزوین اقدامات و پروژه‌های خوبی در حال اجراست.

نوذری خاطرنشان کرد: بخشی از این پروژه‌ها در هفته دولت افتتاح و عملیات اجرایی بخشی دیگر نیز آغاز خواهد شد که جزئیات آن در برنامه‌های آینده تشریح می‌شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تکیه بر ظرفیت‌های کشور، همدلی مردم و توجه به آرمان‌های شهدا بتوانیم از شرایط موجود عبور کرده و مسیر پیشرفت و سربلندی ایران را ادامه دهیم.