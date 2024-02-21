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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۳۲

مرتضوی در حاشیه جلسه دولت خبر داد:

۶۲.۵ درصد جامعه از طرح فجرانه کالابرگ استقبال کردند

۶۲.۵ درصد جامعه از طرح فجرانه کالابرگ استقبال کردند

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: مرحله اول طرح فجرانه کالابرگ تا ۱۷ اسفند ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، «سید صولت مرتضوی» وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیأت دولت گفت: ۳۷ میلیون نفر تاکنون از طرح فجرانه کالابرگ استقبال کردند که ۶۲.۵ درصد جامعه می‌شوند.

وی افزود: دهک اول ۸۵.۷ درصد، دهک دوم ۶۸ درصد؛ دهک سوم ۶۹ درصد، دهک چهارم ۸۴ درصد، دهک پنجم ۴۳ درصد، دهک ششم ۴۶ درصد و دهک هفتم ۴۲ درصد تاکنون از این طرح استفاده کردند.

مرتضوی با بیان آنکه مرحله اول طرح فجرانه کالابرگ تا ۱۷ اسفند ادامه دارد، تاکید کرد: ۳۴ هزار ۶۰۰ میلیارد تومان طی این مدت خرید انجام شده است که ۷.۸ همت از یارانه و ۲۶.۸ همت از منابع خود مردم استفاده شده است.
در حال تکمیل…

کد مطلب 6033636
رامین عبداله شاهی

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