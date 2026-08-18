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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۵

افزایش ۲۲درصدی شاخص بهره‌مندی روستاهای شهرستان تفتان به آب پایدار

افزایش ۲۲درصدی شاخص بهره‌مندی روستاهای شهرستان تفتان به آب پایدار

زاهدان- استاندار سیستان و بلوچستان گفت: با افتتاح طرح آبرسانی به ۹۴روستای شهرستان تفتان، ۹هزار و ۶۴۰ نفر از نعمت آب شرب پایدار بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیجار، عصر سه‌شنبه در آیین افتتاح طرح‌های آبرسانی به ۴۷۲ روستای کشور که با حضور معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و وزیر نیرو در محل این وزارتخانه برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌های وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب استان اظهار داشت: حدود ۹۴ درصد از مساحت سیستان و بلوچستان درگیر خشکسالی و نزدیک به ۷۰ درصد مناطق استان با خشکسالی شدید مواجه هستند؛ از این رو تأمین آب پایدار در این مناطق نیازمند نگاه ویژه و اختصاص اعتبارات ملی است.

استاندار سیستان و بلوچستان، با اشاره به افتتاح طرح آبرسانی به مجتمع روستایی چاه‌احمد در شهرستان تفتان و بهره‌مندی ۹۴ روستا از آب آشامیدنی سالم افزود: شاخص بهره‌مندی از آب در استان طی دولت چهاردهم سه درصد و شاخص آبرسانی روستایی حدود ۶ درصد افزایش یافته است که با توجه به وسعت استان، پراکندگی جمعیت و هزینه‌های بالای ایجاد زیرساخت‌ها، دستاوردی قابل توجه محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: با اجرای طرح آبرسانی به روستاهای شهرستان تفتان، تعداد روستاهای دارای شبکه آب از ۱۴۴ به ۲۳۸ روستا افزایش یافته و شاخص بهره‌مندی روستاهای این شهرستان نیز از ۵۷.۶۴ درصد به ۸۷ درصد رسیده است که بیانگر رشد حدود ۲۲ درصدی در این بخش است.

بیجار افزود: طی دو سال اخیر، اعتبارات و منابع اختصاص‌یافته به حوزه آب افزایش یافته و اجرای طرح‌های آبرسانی، علاوه بر ارتقای شاخص‌های بهره‌مندی، موجب امیدآفرینی قابل توجهی در میان مردم استان شده است.

وی همچنین به تدوین سند اجرایی توسعه استان اشاره کرد و گفت: هدف‌گذاری انجام‌شده در این سند، رساندن شاخص‌های سیستان و بلوچستان به متوسط کشوری تا پایان دولت است و وزارت نیرو در تحقق این هدف نقش مهمی دارد.

استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه پروژه‌ها در استان بر اساس میزان پیشرفت و اثرگذاری اولویت‌بندی شده‌اند، تصریح کرد: طرح‌هایی که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت دارند یا اثرگذاری بیشتری بر زندگی مردم دارند، در اولویت قرار گرفته‌اند تا با تأمین منابع، هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند.

کد مطلب 6920682

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