به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیجار، عصر سهشنبه در آیین افتتاح طرحهای آبرسانی به ۴۷۲ روستای کشور که با حضور معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و وزیر نیرو در محل این وزارتخانه برگزار شد، با قدردانی از تلاشهای وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب استان اظهار داشت: حدود ۹۴ درصد از مساحت سیستان و بلوچستان درگیر خشکسالی و نزدیک به ۷۰ درصد مناطق استان با خشکسالی شدید مواجه هستند؛ از این رو تأمین آب پایدار در این مناطق نیازمند نگاه ویژه و اختصاص اعتبارات ملی است.
استاندار سیستان و بلوچستان، با اشاره به افتتاح طرح آبرسانی به مجتمع روستایی چاهاحمد در شهرستان تفتان و بهرهمندی ۹۴ روستا از آب آشامیدنی سالم افزود: شاخص بهرهمندی از آب در استان طی دولت چهاردهم سه درصد و شاخص آبرسانی روستایی حدود ۶ درصد افزایش یافته است که با توجه به وسعت استان، پراکندگی جمعیت و هزینههای بالای ایجاد زیرساختها، دستاوردی قابل توجه محسوب میشود.
وی ادامه داد: با اجرای طرح آبرسانی به روستاهای شهرستان تفتان، تعداد روستاهای دارای شبکه آب از ۱۴۴ به ۲۳۸ روستا افزایش یافته و شاخص بهرهمندی روستاهای این شهرستان نیز از ۵۷.۶۴ درصد به ۸۷ درصد رسیده است که بیانگر رشد حدود ۲۲ درصدی در این بخش است.
بیجار افزود: طی دو سال اخیر، اعتبارات و منابع اختصاصیافته به حوزه آب افزایش یافته و اجرای طرحهای آبرسانی، علاوه بر ارتقای شاخصهای بهرهمندی، موجب امیدآفرینی قابل توجهی در میان مردم استان شده است.
وی همچنین به تدوین سند اجرایی توسعه استان اشاره کرد و گفت: هدفگذاری انجامشده در این سند، رساندن شاخصهای سیستان و بلوچستان به متوسط کشوری تا پایان دولت است و وزارت نیرو در تحقق این هدف نقش مهمی دارد.
استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه پروژهها در استان بر اساس میزان پیشرفت و اثرگذاری اولویتبندی شدهاند، تصریح کرد: طرحهایی که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت دارند یا اثرگذاری بیشتری بر زندگی مردم دارند، در اولویت قرار گرفتهاند تا با تأمین منابع، هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسند.
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