رییس سازمان مدارس غیردولتی از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانههای ایران، احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس غیردولتی از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه رسانههای ایران بازدید کرد.
جزئیات مصاحبه با سرپرست سازمان مدارس غیردولتی به زودی در خبرگزاری مهر منتشر میشود.
رییس سازمان مدارس غیردولتی از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه رسانههای ایران بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانههای ایران، احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس غیردولتی از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه رسانههای ایران بازدید کرد.
جزئیات مصاحبه با سرپرست سازمان مدارس غیردولتی به زودی در خبرگزاری مهر منتشر میشود.
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