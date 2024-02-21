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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۱۸

در چهارمین روز از نمایشگاه رسانه‌های ایران؛

رییس سازمان مدارس غیردولتی از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد

رییس سازمان مدارس غیردولتی از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد

رییس سازمان مدارس غیردولتی از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه رسانه‌های ایران بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانه‌های ایران، احمد محمودزاده رئیس سازمان مدارس غیردولتی از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه رسانه‌های ایران بازدید کرد.

جزئیات مصاحبه با سرپرست سازمان مدارس غیردولتی به زودی در خبرگزاری مهر منتشر می‌شود.

کد مطلب 6033690

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