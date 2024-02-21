به گزارش خبرنگار مهر، آرین سلیمی با بیان این مطلب افزود: برای دومین دوره بود که در رقابتهای جام ریاست فدراسیون جهانی شرکت میکردم، دوره قبل موفق به کسب مدال نشدم، اما در این دوره از مسابقات مبارزات خوبی به نمایش گذاشته و در نهایت هم موفق شدم با برتری مقابل همه رقبا به مدال طلا دست پیدا کنم.
وی ادامه داد: از زحمات کادر فنی، مدیریت و عوامل فدراسیون بسیار تشکر میکنم. خدا را شکر توانستم نظر مسئولان را برای حضور در مسابقات قارهای کسب سهمیه المپیک جلب کرده و این شانس را داشته باشم که برای رسیدن به پاریس تلاش کنم. فرصت طلایی در اختیارم قرار گرفته و امیدوارم بتوانم بهترین بهره را از این فرصت ببرم.
ملی پوش سنگین وزن تکواندو ایران در پایان گفت: مسابقات سختی را پیش رو داریم و مدعیان آسیایی که موفق به کسب سهمیه نشدهاند به این رقابتها می آیند تا جواز حضور در المپیک پاریس را کسب کنند. نکته مهم اینکه فقط نفرات اول و دوم سهمیه میگیرند و همین موضوع کار را دو چندان سخت میکند و حساسیت را نیز بالا میبرد. با همه وجود سخت تلاش میکنم تا جواد اعتماد مسئولان فدراسیون را به کسب سهمیه المپیک بدهم. ضمن اینکه باید از پژمان و وحید ناصری نیز تشکر کنم.
*موسی تیزرو بین کلایه
نظر شما