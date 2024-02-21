سال آینده هم برق گران نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل شرکت توانیر در نشست خبری در حاشیه نمایشگاه مطبوعات با اشاره به اینکه تابستان ۱۴۰۳ یکی از گرم‌ترین تابستان‌ها خواهد بود گفت: افزایش دما منجر به افزایش مصرف برق و استفاده از وسایل سرمایشی می‌شود. به همین دلیل سناریوهایی طراحی شده که برق پایدار برای مردم تأمین شود، این برنامه شامل ۱۸۰ اقدام در ۶ محور است، بخشی توسعه ظرفیت نیروگاهی، بخشی احداث نیروگاه جدید و بخشی افزایش ظرفیت نیروگاه‌های موجود است.

وی افزود: ما در بخش توسعه ظرفیت نیروگاهی، برنامه ویژه‌ای شامل نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی است و علاوه بر آن نیروگاه تجدید پذیر در دستور کار قرار گرفته است، ۵۰۰ مگاوات نیروگاه‌هایی که با وزارت نیرو قرارداد دارند و ۴۵۰۰ مگاوات در مناقصه اخیر به ظرفیت تولید برق کشور در سال آینده اضافه می‌شود.

مدیر عامل شرکت توانیر با بیان اینکه همه تلاش‌ها بر این است که افزایش تولید قابل ملاحظه‌ای را برای تابستان سال آینده داشته باشیم، تاکید کرد: علاوه بر آنها در حوزه شبکه انتقال و فوق توزیع ۷۷ پروژه تعریف شده است، برای مناطقی است که ضعف‌هایی به لحاظ انتقال و توزیع داشته‌اند؛ بهبود شبکه توسعه در دستور کار است، روند پیشرفت پروژه مناسب است.

وی بیان داشت: علاوه بر آنها برنامه مفصلی از جمله در حوزه خانگی در سال‌های گذشته در دستور کار بوده که شامل مشارکت ۴۰ درصدی بخش خانگی در مدیریت مصرف بوده که امیدواریم توسعه پیدا کند و در بخش‌های مختلف از جمله تجاری و کشاورزی هم صرفه‌جویی صورت گیرد تا بتوانیم برق مطمئن را برای تابستان تأمین کنیم.

رجبی مشهدی گفت: در بخش صنعت بر اساس قانون مانع زدایی از تولید تاکنون ۸۷۰ مگاوات به ظرفیت تولید کشور اضافه شده و بر اساس ماده ۴ تکلیف شده که ۱۰ هزار مگاوات احداث شود و تا تابستان سال آینده پیش بینی این است که ۱۷۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود، قطعاً با تولید این نیروگاه‌ها فشار از شبکه سراسری کاسته خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی برافزایش تعرفه برای سال آینده اظهار داشت: افزایش تعرفه در دستور کار نیست.

مدیر عامل توانیر در پاسخ به سوال مهر مبنی بر اینکه برخی از مشترکان از افزایش هزینه‌های خود گلایه‌مندند آیا تعرفه برق تغییر کرده است، توضیح داد: ۱۲۰۰ مگاوات کاهش در برق خانگی داشته‌ایم و تعرفه به این شکل است که تغییری پیدا نخواهد کرد و پرمصرف‌ها به صورت پلکانی افزایش تعرفه خواهند داشت.

وی ادامه داد: در زمستان الگو کاهش پیدا می‌کند و در مناطق گرمسیر ۲۰۰ کیلو ساعت بوده که اکنون ۱۰۰ مگاوات شده و افرادی که از سیستم‌های سرمایشی برقی استفاده کرده باشند قبوض بیشتری را باید پرداخت کنند بنابراین توصیه ما از وسایل گرمایشی گازی و یا به صورت بهینه مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر عامل توانیر در خاتمه یادآور شد: بیش از ۶۰ درصد برق توسط بخش خصوصی تولید می‌شود که نقش پررنگی دارد. نیروگاه‌های دولتی تقریباً در حال توقف هستند و بیش از ۸۰ درصد از سرمایه گذاری ها در این بخش صورت می‌گیرد.