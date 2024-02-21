قائم مقام رییس کل دادگستری استان تهران به مشکلات مردم رسیدگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی که مردمی بودن و مهمتر از آن مردمی ماندن را از ویژگیهای لازمِ هر مسئول نظام اسلامی خواندند و در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه برای ملاقات بی واسطه مسئولان قضائی با مردم، حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران امروز در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه حضور یافت و با ۱۰ نفر از مراجعانی که برای رفع مشکلات حقوقی و قضائی خود به این مرکز مراجعه کرده بودند دیدار و به پروندههای آنها رسیدگی کرد.
حاجی رضا شاکرمی درباره درخواستهای مطرح شده در این ملاقات مردمی، اظهار کرد: درخواستهای مراجعه کنندگان در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه متفاوت است به طوری که برخی از افراد خواستار تسریع در رسیدگی هستند.
وی افزود: تراکم کار و میزان ورودی به شعب در دادگستری استان تهران بسیار زیاد است و مردم انتظار دارند که پروندههای آنها هرچه سریعتر رسیدگی شود.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: درخواست متقاضیان دیگر در این ملاقات مردمی مربوط به پروندههای کثیرالشاکی بود به طوری که خواستار شناسایی و مزایده هرچه سریعتر اموال محکوم علیه بودند تا به اموالشان دست یابند.
وی ادامه داد: پروندههای کثیرالشاکی پیچیدگیهای خاصی دارند چرا که ممکن است توسط افراد مختلف، بانکها، اداره مالیاتی و… توقیف شدهباشند؛ بنابراین باید پیگیری شود تا مشکل مردم رفع و به نحوی رد مالها انجام شود.
شاکرمی اظهار کرد: درخواستهای برخی از متقاضیان نیز اعمال ماده ۴۷۷ بود و به دلیل اینکه معاونت نظارت و پیگیری در بحث اعمال این ماده در دادگستری استان تهران فعال است و اگر مراجعه کننده با دلایل و مدارک درخواستی ارائه کند، دادگستری استان تهران میپذیرد و پس از بررسی اعلام نظر میکند بر همین اساس پیشنهاد دادیم که اگر شخصی خواستار اعمال ماده ۴۷۷ است به این معاونت مراجعه کند.
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