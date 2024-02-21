«مهدی اقراریان» دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در تهران در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین برنامههای این شورا برای انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در بسیاری از حوزههای انتخابیه، کاندیداهای مورد حمایت شورای ائتلاف مشخص شدهاند و در پایگاه اطلاعرسانی شورای ائتلاف به اطلاع عموم میرسند.
وی با اشاره به برنامه شورای ائتلاف برای تهران افزود: در شهر تهران فراخوان اولیهای را صادر کردیم تا کاندیداهایی که علاقهمند به حضور در لیست شورا بودند، اعلام آمادگی کنند.
اقراریان گفت: در همین زمینه، حدود ۲ هزار نفر از طریق سامانه اطلاعرسانی یا از طریق روشهای دیگر، سابقه خود را به ما ارسال کردند تا شورا با بررسی آنها طبق شاخصهای اعلام شده که منبعث از سخنان رهبر معظم انقلاب بوده است، مورد ارزیابی قرار بگیرد.
دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در تهران تصریح کرد: امشب جلسه «هیأت انتخاب» شورای ائتلاف را در پیش داریم که در این جلسه، وضعیت مصاحبه داوطلبان حضور در لیست شورای ائتلاف تهران، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: از میان داوطلبان، افرادی که امتیاز بالاتری توسط هیأت انتخاب کسب کنند، در لیست ۳۰ نفره تهران جای خواهند گرفت؛ همانگونه که سخنگوی شورای ائتلاف هم گفته در حال حاضر بخشی از شاکله فهرست تهران مشخص شده و به سرلیستی «محمدباقر قالیباف» ارائه خواهد شد.
اقراریان با اشاره به حضور تعدادی از بانوان در لیست شورای ائتلاف تهران گفت: ما در تلاش هستیم تا از ظرفیت بانوان هم در لیست تهران استفاده کنیم؛ به احتمال زیاد ۷ نفر از بانوان و دو تا سه شخصیت روحانی در لیست تهران حضور خواهند داشت.
وی حضور نمایندگان اختصاصی حوزههای ری و اسلامشهر در لیست تهران شورای ائتلاف را قطعی دانست و اظهار کرد: به شورای ائتلاف در شهرستانهای ری و اسلامشهر، دو نفر اختصاص داده شده و نفرات این شهرستانها مشخص و به شورای انتخاب معرفی شدهاند تا در لیست ۳۰ نفره تهران شاهد حضور دو نماینده اختصاصی از این دو شهرستان باشیم.
اقراریان اضافه کرد: با توجه به ارزیابیهای صورت گرفته توسط کمیته نظارت شورای ائتلاف، پیش بینی میشود که بخشی از فهرست تهران شامل چهرههای جدید یا استعدادهایی که در طی مصاحبهها انتخاب شده اند، باشد. بخش دیگر لیست تهران هم شامل تعدادی از نمایندگانی میشود که در مجلس یازدهم در لیست تهران معرفی شده بودند.
دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در تهران گفت: زمان نهایی اعلام لیست شورای ائتلاف در تهران، امشب در جلسه شورای مرکزی این شورا مشخص میشود؛ امیدواریم بتوانیم هر چه زودتر فهرست خود را معرفی کنیم.
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