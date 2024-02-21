انتخابات مایه استحکام کشور است

به گزارش ایسنا، محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بخش مهمی از مردم و افرادی که فرصت و امکان شرکت در انتخابات دارند با همه همت خود حضور پیدا خواهند کرد، چون میدانند که شرکت در انتخابات شرکت در سرنوشت خودشان است.
وی افزود: انتخابات صرفاً انتخاب افراد نیست بلکه مایه استحکام پایههای پیشرفت و امنیت کشور است زیرا دشمنان ما دشمن انتخابات و دوستان ما دوست انتخابات هستند و کسانی که دل در گرو کشور و پیشرفت کشور دارند انتخابات را مایه و بستری برای پیشرفت کشور میدانند و در آن مشارکت میکنند.
معاون حقوقی رییس جمهور در ادامه اظهار داشت: کسانی که مردم را از انتخابات مأیوس و تلاش میکنند که مردم پای صندوقهای رأی حاضر نشوند، به کشور خدمت نمیکنند بلکه دانسته یا نادانسته ضربه میزنند و دشمنان کشور را خوشحال میکنند.
دهقان تاکید کرد: ملت ایران همانند همیشه حماسه جدیدی خلق کنند و با توجه به موضوعاتی که در منطقه و دشمنیهایی که نسبت به جمهوری اسلامی و ملت ایران وجود دارد این انتخابات، انتخابات بسیار پرشوری باشد و موجب استحکام پایههای بیشتر نظام اسلامی شود.
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