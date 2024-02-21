بودجه سالانه ما در فیلمسازی حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین قاضیزاده هاشمی رییس بنیاد شهید در حاشیه جلسه هیأت دولت امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بودجه سالانه ما برای فیلمسازی در کشور سالانه حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان است و دلیلش این است که در فیلم سازی مشارکت میکنیم و تأمین کننده ۱۰۰ درصد هزینه ساخت فیلمها نیستیم.
وی افزود: به لحاظ کمی از نظر تعداد ساخت فیلمها راضی هستیم ولی امیدواریم به لحاظ کیفیت افزایش کافی را داشته باشد.
قاضیزاده هاشمی بیان کرد: ما در کشور مشکل فیلمنامه و تجهیزات فنی را داریم، از طرفی نیاز داریم که دانش فنی و مهارت مورد نیاز افراد فیلمساز افزایش پیدا کند.
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