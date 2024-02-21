شهرام هروی سرمربی تیم ملی کاراته با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و چهارمین دوره نمایشگاه رسانه‌های ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خدا را شکر بعد از چند سال وقفه امسال برگزاری نمایشگاه اتفاق خوبی بود، استقبال هم خوب است. امیدوارم در سال‌های آتی هم برگزار شود تا همه هموطنان بتوانند با حضور در این نمایشگاه از فعالیت بیشتر رسانه‌ها آگاه شوند.

او در مورد حضور همزمان حسن طباطبایی در هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس و ریاست فدراسیون کاراته گفت: این تصمیم کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان بوده است و قطعاً وزیر ورزش همه جوانب را سنجیده که چنین تصمیمی گرفته است. ضمن اینکه طباطبایی عضو هیأت مدیره پرسپولیس است و قطعاً همه وقتش را نمی‌گیرد. فکر می‌کنم این موضوع نه به کاراته و نه به پرسپولیس صدمه وارد نمی‌کند و امیدوارم در باشگاه پرسپولیس هم موفق باشند.

وی در مورد شرکت کردن کاراته در المپیک اظهار داشت: مسلماً کاراته با یک حضور در المپیک قدرت خودش را نشان داد و توانستیم یک مدال طلا به دست آوریم. اما این رشته ورزشی در المپیک ۲۰۲۴ حضور نخواهد داشت. اگر کاراته در المپیک بود ما قطعاً می‌توانستیم مدال‌های بیشتری کسب کنیم. امیدوارم کاراته دوباره به المپیک برگردد و شاهد نتایج درخشان این رشته باشیم تا پرچم مقدس ایران به اهتزاز در بیاید.