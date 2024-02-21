به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، ریچارد ویزیک، نماینده ایالات متحده در دیوان بین‌المللی دادگستری، گفت که حمایت بین‌المللی گسترده‌ای از راه حلی دو کشوری اسرائیل و فلسطین وجود دارد.

ویزیک مدعی شد که گزینه‌های دشواری برای دستیابی به امنیت و صلح واقعی وجود دارد و گفت: پایان دادن به شرایط غم انگیز کنونی جز با اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد محقق نمی‌شود، هرچند خروج اسرائیل از غزه با پایان دادن به بحران و خشونت مرتبط است.»

وی د: ادامه ادعاها و حمایت‌های آمریکا از جنایات رژیم صهیونیستی گفت: نمی‌توان بدون تأمین امنیت از اسرائیل خواست عقب نشینی کند، اسرائیل نمی‌تواند فوراً از سرزمین‌های فلسطینی خارج شود و قوانین بین المللی چارچوب زمانی برای اشغال تعیین نکرده است.

نماینده آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری مدعی شد که «کشورش نمی‌گوید که دیوان بین‌المللی نقشی در ابراز نظر مشورتی خود در مورد اقدامات اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی ندارد» و از دادگاه خواست تا «پیشنهاد عده‌ای مبنی بر رسیدگی به اقدامات اسرائیل به عنوان تنها طرف جنگ را نپذیرد».

او مدعی شد که کشورش «مکرراً مخالفت خود را با هرگونه تلاش یکجانبه و توسل به زور برای تغییر وضعیت موجود سرزمین‌های کشورها در هر نقطه از جهان را اعلام کرده است».

دیوان بین المللی دادگستری سومین روز از جلسات علنی عواقب حقوقی اقدامات اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی را برگزار کرد.

دیروز، سه شنبه، ایالات متحده بار دیگر پیش نویس قطعنامه الجزایر را در شورای امنیت سازمان ملل که خواستار آتش بس فوری به دلایل بشردوستانه در نوار غزه شده بود، وتو کرد.

۱۳ عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به این قطعنامه رأی مثبت دادند، ایالات متحده با آن مخالف بود و فقط انگلستان رأی ممتنع داد.

پیش نویس قطعنامه خواستار «آتش بس فوری به دلایل انسانی بود که باید توسط همه طرف‌ها رعایت می‌شد.»