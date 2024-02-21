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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۳۷

فخاری:

رقابت‌های قهرمان شهر یکی از محورهای توسعه فرهنگ ورزش است

رقابت‌های قهرمان شهر یکی از محورهای توسعه فرهنگ ورزش است

استاندار تهران گفت: رقابت‌های قهرمان شهر یکی از محورهای توسعه فرهنگ ورزش است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری، استاندار تهران امروز در حاشیه مراسم اختتامیه دومین دوره مسابقات قهرمان شهر در جمع خبرنگاران بیان داشت: رقابت‌های قهرمان شهر یا شهر قهرمان بسیار زیبا، جذاب و فراگیر در سطح کشور برگزار شد که این رقابت‌ها در تهران با مشارکت میلیونی شهروندان برگزار شد.

وی افزود: رقابت‌های قهرمان شهر در واقع توجه به جوانان و پرورش جسم و روح است و توسعه فرهنگ ورزش از دیگر محورهای این رقابت‌ها است.

استاندار تهران ادامه داد: نتیجه این رقابت‌ها به روحیه و امیدبخشی جوانان بازخواهد گشت و ما در آینده شاهد اثرات این رویداد خواهیم بود چراکه بعد معنوی و روحی که بین جوانان ایجاد می‌شود جوانان خودشان را در صحنه‌های مختلف برای توسعه کشور نشان خواهند داد.

فخاری در پایان گفت: ورزش برای نشان دادن قدرت ملی است و آنچه که زمینه‌ساز است مشارکت عموم مردم و تولید سرمایه اجتماعی خواهد بود تا بتوانیم ایران قوی داشته باشیم.

کد مطلب 6034201

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