به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری، استاندار تهران امروز در حاشیه مراسم اختتامیه دومین دوره مسابقات قهرمان شهر در جمع خبرنگاران بیان داشت: رقابت‌های قهرمان شهر یا شهر قهرمان بسیار زیبا، جذاب و فراگیر در سطح کشور برگزار شد که این رقابت‌ها در تهران با مشارکت میلیونی شهروندان برگزار شد.

وی افزود: رقابت‌های قهرمان شهر در واقع توجه به جوانان و پرورش جسم و روح است و توسعه فرهنگ ورزش از دیگر محورهای این رقابت‌ها است.

استاندار تهران ادامه داد: نتیجه این رقابت‌ها به روحیه و امیدبخشی جوانان بازخواهد گشت و ما در آینده شاهد اثرات این رویداد خواهیم بود چراکه بعد معنوی و روحی که بین جوانان ایجاد می‌شود جوانان خودشان را در صحنه‌های مختلف برای توسعه کشور نشان خواهند داد.

فخاری در پایان گفت: ورزش برای نشان دادن قدرت ملی است و آنچه که زمینه‌ساز است مشارکت عموم مردم و تولید سرمایه اجتماعی خواهد بود تا بتوانیم ایران قوی داشته باشیم.