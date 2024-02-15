به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در پاسخ به این سوال که پیروزی کدام یک از نامزدهای اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا را ترجیح می‌دهد اعلام کرد از نظر مسکو انتخاب مجدد جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده آمریکا بهتر است.

وب‌سایت شبکه الجزیره دراین‌باره نوشت: این سوال چند روز پس از انتقادهای گزنده‌ای صورت می‌گیرد که بایدن از پوتین کرد و ترامپ نیز در مناسبت‌های مختلف پوتین را تحسین کرده بود. همچنین دولت بایدن اخیراً رهبری کمک‌های نظامی به اوکراین در جنگ علیه روسیه را برعهده داشته است.

با این حال پوتین در پاسخ به این پرسش گفت که بایدن را ترجیح می‌دهد و دلیل آن را اینگونه توصیف کرد که او فردی «باتجربه تراست و می‌توان رفتارهایش را پیش بینی کرد و از مکتب قدیمی است.»

پوتین در عین حال افزود: که آماده تعامل با پیروز انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا از هر حزبی است. وی با انتقاد از سیاست خارجی آمریکا در دوران بایدن گفت: «آنچه باید بررسی کنیم، موضع سیاسی است و موضع دولت کنونی به شدت مضر و اشتباه است.»

رئیس جمهور روسیه در واکنش به انتقادها از سن بایدن که چند هفته دیگر به ۸۲ سالگی خواهد رسید، گفت: «هنگامی که سه سال پیش با بایدن ملاقات کردم، مردم درباره ناتوانی او سخن می‌گفتند اما من چنین چیزی در او ندیدم.»

شبکه ان‌بی‌سی‌نیوز اخیراً با بررسی بررسی نظرسنجی‌های جدید (نظرسنجی مؤسسه مورنینگ کنسالت و سی ان ان) اعلام کرد که سیر نزولی محبوبیت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا همچنان ادامه دارد.

نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد که بایدن ۵ درصد از دونالد ترامپ، ریس‌جمهور سابق و رقیب جمهوری خواه خود در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری عقب‌تر است.

پیش از این نیز نشریه نیوزویک گزارش داده بود که کاهش میانگین محبوبیت بایدن به کمتر از ۵۰ درصدنشان می‌دهد بیش از نیمی از شهروندان آمریکایی از عملکرد او به‌عنوان رئیس‌جمهوری راضی نیستند.

میزان محبوبیت جو بایدن در سال اول ریاست جمهوری حدود ۵۰ درصد بود، اما این عدد به تدریج به زیر ۵۰ درصد سقوط کرد. گرچه آخرین نظرسنجی سراسری نشان می‌دهد که بایدن فاصله خود را نسبت به ترامپ به ۲ درصد رسانده (۴۴ درصد ترامپ در برابر ۲۲ درصد بایدن)، اما این میزان محبوبیت برای رئیس‌جمهور مستقر امیدوارکننده نیست.

میزان محبوبیت جو بایدن در حالی سیر نزولی دارد که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امسال برگزار می‌شود.

با این حال در پیش‌بینی‌های انتخاباتی شبکه سی‌ان‌ان در روز یکشنبه بایدن بیش از ۹۶ درصد آرا را به دست آورد، در حالی که رقبای دموکرات او، دین فیلیپس، نماینده کنگره و ماریان ویلیامسون، هر کدام کمتر از ۲ درصد از آرای مردم را به دست آوردند. امسال اولین باری است که کارولینای جنوبی در صدر تقویم رسمی نامزدی دموکرات‌ها ظاهر می‌شود و این تغییری است که عمدتاً پس از اصرار بایدن انجام می‌گیرد.

در همین رابطه، رئیس جمهور ۸۱ ساله ایالات متحده که برای شرکت در رویدادی رأی جمع آوری کمک‌های مالی عصر شنبه در لس آنجلس بود، گفت که کارولینای جنوبی او را در مسیر پیروزی قرار داده است.

او افزود: «در سال ۲۰۲۰، این رأی دهندگان کارولینای جنوبی بودند که به منتقدان ثابت کردند که اشتباه می‌کنند، روح تازه‌ای به مبارزات انتخاباتی ما دمیدند و ما را در مسیر پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری قرار دادند.» تکرار می‌کنم که من شک ندارم که آنها من را در مسیر پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری قرار داده‌اند.

انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا قرار است نوامبر آینده (اواسط آبان ۱۴۰۳) برگزار شود و سال ۲۰۲۳، بایدن اعلام کرد که قصد دارد برای دومین دوره ریاست جمهوری نامزد شود. از طرفی ترامپ جمهوری خواه نیز ورود خود را به رقابت‌های انتخاباتی در نوامبر ۲۰۲۲ اعلام کرد.